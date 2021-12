Covid e Super Green Pass: controlli del NAS anche in provincia di Reggio Calabria, chiuso locale abusivo

13 Dicembre 2021 08:38

Chiuso locale nella provincia di Reggio Calabria, risultato completamente abusivo, in quanto avviato in assenza di autorizzazione

I carabinieri del NAS, supportati dai militari dell’Arma territoriale, nel corso del fine settimana hanno effettuato controlli su tutto il territorio nazionale, sul rispetto dell’obbligo del super green pass per l’accesso nelle discoteche e locali assimilati.

Sono stati ispezionati 261 locali tra discoteche, pub e sale da ballo, controllando circa 9.000 persone e contestando 69 violazioni all’obbligo del super green pass, delle quali 50 a clienti trovati sprovvisti della certificazione verde rafforzata e 19 a datori di lavoro e titolari delle attività commerciali, ritenuti responsabili di omessa verifica del green pass.

Sono state contestate ulteriori 46 violazioni per l’inosservanza delle altre misure di contenimento del rischio da Covid-19, per un totale complessivo di quasi 50 mila euro di sanzioni amministrative.

Gli esiti dei controlli hanno determinato anche la chiusura di 8 locali a causa delle rilevate gravi inosservanze alla normativa anti-covid nonché per la presenza di clienti oltre il limite massimo di capienza consentito (2 nella provincia di Torino, 1 nella provincia di Viterbo, 4 nella provincia di Palermo e 1 nella provincia di Reggio Calabria, quest’ultimo risultato completamente abusivo, in quanto avviato in assenza di autorizzazione).