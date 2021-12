Covid e Serie B, oggi nasce un un pericolosissimo precedente. E se la situazione rimane così anche al 15 gennaio?

23 Dicembre 2021 19:36

Con la decisione di oggi, purtroppo, si è creato un pericolosissimo precedente: proviamo a spiegare il perché

“Questo è un serio precedente”. E come dargli torto. Lo ha detto il General Manager della Reggina Fabio De Lillo (ma non solo lui). E ha ragione. Il riferimento è ovviamente alla decisione di rinviare gli ultimi due turni di dicembre in Serie B, emersa oggi in Assemblea con tutti e 20 i club presenti, per via dei numerosi contagi da Covid tra i calciatori cadetti. La scelta in sé e per sé non è bestemmia, perché va sempre nella direzione di salvaguardare la salute di tutti. E poi? Tutto il resto? O esiste solo il Covid? Perché se esiste solo il Covid, ditelo, fermiamo tutto. Ah no, non è più possibile? E menomale. E allora andiamo avanti e rispettiamo un regolamento che parla (anzi parlava) abbastanza chiaro. E’ dell’ottobre 2020, è rimasto uguale e lo riproponiamo integralmente.

“REGOLA GENERALE 1.1 Nell’eventualità in cui uno o più calciatori dello stesso Club risulti/risultino positivo/i al virus SARS-CoV-2, la gara – salvo quanto previsto al punto 3 – sarà regolarmente disputata purché il Club abbia almeno tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere), e alla condizione che i suddetti calciatori siano, in ogni caso, risultati negativi ai test che precedono la gara in questione in ossequio al Protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Nell’eventualità in cui uno o più calciatori dello stesso Club risulti/risultino positivo/i al virus SARS-CoV-2, la gara – salvo quanto previsto al punto 3 – sarà regolarmente disputata purché il Club abbia almeno tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere), e alla condizione che i suddetti calciatori siano, in ogni caso, risultati negativi ai test che precedono la gara in questione in ossequio al Protocollo della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 1.2 Il numero di tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere) sarà computato tenendo in considerazione tutti i calciatori tesserati per il Club in questione ai quali sia stato assegnato il numero di maglia.

Il numero di tredici calciatori disponibili (di cui almeno un portiere) sarà computato tenendo in considerazione tutti i calciatori tesserati per il Club in questione ai quali sia stato assegnato il numero di maglia. 1.3 Qualora il Club non sia in grado di schierare una squadra con il suddetto numero minimo di calciatori (pari a tredici, di cui almeno un portiere), subirà – salvo quanto previsto al punto 3 – la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, senza che possa, però, applicarsi l’ulteriore penalizzazione di un punto in classifica. POSITIVITÀ RILEVATA A SEGUITO DEI TEST ESEGUITI ENTRO LE 48 ORE ANTECEDENTI LA GARA 2.1 Qualora uno o più calciatori della stessa squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARSCoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 48 ore antecedenti la gara, il Club, ha l’obbligo di far svolgere immediatamente al Gruppo squadra un ciclo di test mediante “tampone rinofaringeo” ovvero a mezzo diverso accertamento effettuato in conformità al protocollo sanitario di volta in volta vigente.

Qualora uno o più calciatori della stessa squadra risulti/risultino positivo/i al virus SARSCoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 48 ore antecedenti la gara, il Club, ha l’obbligo di far svolgere immediatamente al Gruppo squadra un ciclo di test mediante “tampone rinofaringeo” ovvero a mezzo diverso accertamento effettuato in conformità al protocollo sanitario di volta in volta vigente. 2.2 Qualora i casi di positività al virus siano riscontrati nei calciatori del Club ospitante, in attesa di conoscere l’esito del predetto immediato ciclo di test/accertamenti, che comunque dovrà pervenire almeno quattro ore prima del calcio d’inizio, il Club stesso potrà richiedere alla Lega il posticipo dell’orario della gara in programma. Solamente qualora la gara sia programmata dopo le ore 20.30, la Lega potrà disporre il posticipo al giorno successivo.

Qualora i casi di positività al virus siano riscontrati nei calciatori del Club ospitante, in attesa di conoscere l’esito del predetto immediato ciclo di test/accertamenti, che comunque dovrà pervenire almeno quattro ore prima del calcio d’inizio, il Club stesso potrà richiedere alla Lega il posticipo dell’orario della gara in programma. Solamente qualora la gara sia programmata dopo le ore 20.30, la Lega potrà disporre il posticipo al giorno successivo. 2.3 Qualora i casi di positività al virus siano riscontrati nei calciatori del Club ospitato, in attesa di conoscere l’esito del predetto immediato ciclo di test/accertamenti, il Club stesso potrà richiedere alla Lega di posticipare la gara in programma fino al giorno successivo per oggettive e comprovate problematiche di carattere logistico ed organizzativo connesse alla trasferta. In proposito, si precisa che il posticipo al giorno successivo, con orario che verrà individuato dalla Lega, potrà essere concesso solo a condizione che venga rispettata la calendarizzazione in essere e comunque che vengano garantiti almeno due giorni liberi prima dello svolgimento della gara successiva. POSITIVITÀ O ISOLAMENTO DI PIÙ DI 8 CALCIATORI

3.1 Qualora, nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima gara disputata e le 48 ore antecedenti la gara successiva, risultino positivi al virus SARS-CoV-2 ovvero siano posti in isolamento per effetto di provvedimenti delle Autorità statali e/o locali competenti, più di 8 calciatori dello stesso Club, quest’ultimo ha diritto, previa istanza al Presidente della Lega, al rinvio della prima gara utile nella quale sarà impegnato, che sarà riprogrammata in una data stabilita insindacabilmente dal Presidente stesso.

Qualora, nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima gara disputata e le 48 ore antecedenti la gara successiva, risultino positivi al virus SARS-CoV-2 ovvero siano posti in isolamento per effetto di provvedimenti delle Autorità statali e/o locali competenti, più di 8 calciatori dello stesso Club, quest’ultimo ha diritto, previa istanza al Presidente della Lega, al rinvio della prima gara utile nella quale sarà impegnato, che sarà riprogrammata in una data stabilita insindacabilmente dal Presidente stesso. 3.2 Il rinvio di cui al punto 3.1 che precede sarà concesso a ciascun Club per una sola volta nel corso della stagione sportiva con la conseguenza che, per tutte le gare successive all’intervenuta concessione del rinvio, il Club, anche nell’ipotesi in cui vi sia la positività o isolamento di più di otto calciatori, dovrà disputare tutte le suddette gare nell’ipotesi in cui disponga di tredici calciatori – come individuati al punto 1.2 – mentre, in difetto di tale disponibilità, subirà la sanzione di cui al punto 1.3″.

Tutto abbastanza chiaro. Con meno di 8 calciatori positivi, e con almeno 13 calciatori disponibili, una partita di calcio professionistica si può disputare, come previsto dal regolamento della Lega sopracitato. Se i positivi dovessero essere superiori a 8, la squadra colpita dal Covid può chiederne il rinvio, ma può farlo solo una volta, dopodiché – dalla seconda – sarà sconfitta a tavolino.

In Serie B, attualmente, le squadre colpite sono 9, ma gran parte di queste hanno solo qualche positivo presente (tutte con meno di 8, a parte la Spal). E quindi? Era proprio necessario rinviare due turni? O, quantomeno, era proprio necessario farlo con la consapevolezza che il problema potrebbe non essere risolto? Il campionato slitta di tre settimane ma, visto l’andamento della curva epidemiologica, siamo così sicuri che al 15 gennaio la situazione sia migliore tra le squadre di Serie B? La speranza è che i positivi siano di meno, o non ce ne siano, ma nessuno può dire che non siano di più. E a quel punto che si farà? Rinvio ad oltranza?

Chiudiamo come abbiamo iniziato. “Questo è un serio precedente”, perché significa che da ora in poi anche con un solo positivo aleggia il rischio rinvio. Ed è molto difficile, in questo periodo, che non si trovino positivi tra i calciatori che, ricordiamolo, hanno una vita privata tale e quale a quella di tutti noi. Già ci bastava la politica con la sua inutile rincorsa al contagio zero e al panico da aumento casi asintomatici e misure restrittive “tanto per fare”, avremmo fatto volentieri a meno di questo almeno nel calcio. Anche perché un calciatore già di per sé rischia poco dal Covid, figuriamoci se vaccinato…

Nota a margine: lo stesso discorso, oltre che per il calcio, vale per qualsiasi altro comparto lavorativo. Un turno rinviato in Serie B è come un’azienda di 3 mila dipendenti che chiude per via di un positivo asintomatico vaccinato. E così non se ne esce più, davvero. Vogliamo questo?