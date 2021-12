Covid, Crisanti esplode: “in Italia campagna vaccinale folle! Non basta vaccinare le persone, bisogna calcolare il livello di protezione e così è impossibile”

18 Dicembre 2021 09:19

Il direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova critica fortemente la campagna vaccinale condotta dal governo italiano: “conosciamo i dati sulla durata dei vaccini sulla base dei trial delle aziende farmaceutiche, ad esempio Pfizer ha fatto i trial con 3 dosi Pfizer, ma non sappiamo nulla” sui dati “relativi alla combinazione” tra vaccini diversi

“Prima della campagna vaccinale l’Italia poteva essere divisa in due categorie: i guariti e quelli che non si erano mai infettati. Dopo di che abbiamo introdotto quattro vaccini differenti, creando 8 differenti categorie. Dopo abbiamo fatto anche la seconda dose mischiata con tre vaccini diversi, arrivando a 24 tipi diversi di immunizzazione. Adesso si può fare Moderna o Pfizer, a libera scelta, raggiungendo il numero pazzesco di 48 diversi regimi di immunizzazione. E’ una cosa che mai è accaduta sulla faccia della terra”. Ad affermarlo è il professore Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia dell’università di Padova. L’esperto critica la programmazione della campagna vaccinale condotta in Italia perché l’aver permesso di mischiare farmaci diversi al momento delle somministrazioni non consente di avere dati sulla protezione dei vaccinati.

“Il problema sorge quando bisogna prendere decisioni politiche sulla base di quanto è protetta la popolazione – spiega ancora Crisanti – . Il virus non si diffonde sulla base di quante persone sono vaccinate, ma su quante persone sono protette. Ditemi come si fa la protezione all’interno di una popolazione con 48 diverse situazioni immunilogiche, permettetemi di dire che è una follia, da microbiologo sono indignato dell’incompetenza con la quale è stata alimentata questa vicenda”. Il dottore conclude facendo capire che gli scienziati in questo momento “conoscono i dati sulla durata dei vaccini sulla base dei trial delle aziende farmaceutiche: Pfizer ha fatto i trial con 3 dosi Pfizer, ma non sanno nulla” sui dati “relativi alla combinazione” tra vaccini diversi.