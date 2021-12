Covid, Crisanti: “il Green Pass non è strumento sanitario, i vaccini da soli non bastano”

24 Dicembre 2021 12:14

“Il Green Pass così impostato non funziona”: la strigliata di Crisanti al Governo italiano dopo le ultime disposizioni che regolano le festività natalizie

“Se fossi stato presente ieri in cabina di regia, avrei chiesto: che fine ha fatto l’immunità di gregge?”. E’ questo il commento critico di Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, espresso durante il programma della giornalista Lilli Gruber, in onda su La7. “Gli italiani sono stati confusi con questa teoria, e poi avrei chiesto: ma il Green Pass così impostato, funziona? Questo picco di casi è la dimostrazione chiara e lampante di come la politica sanitaria incentrata sul Green Pass ha fallito come avevo detto. Il Green Pass non è strumento sanitario, i vaccini da soli non bastano”, ha affermato Cristanti. Il ragionamento del microbiologo si basa sul concetto che i vaccini restano la soluzione migliore per combattere la malattia grave, ma sono molto meno inefficienti nel prevenire l’infezione e nella trasmissione del contagio. E’ questo il motivo per cui è sempre più necessario investire tempo e risorse sulle terapie domiciliari precoci, arma che insieme ai vaccini potrebbe permettere di combattere meglio la pandemia.