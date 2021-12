Covid, Crisanti: “contagi reali oltre i 50 mila, l’unico elemento certo è il numero dei decessi”

21 Dicembre 2021 12:25

Covid, Crisanti: “purtroppo l’unico elemento certo è il numero dei decessi, ormai è una settimana che noi abbiamo circa 100 decessi al giorno”

“Purtroppo l’unico elemento certo è il numero dei decessi, ormai è una settimana che noi abbiamo circa 100 decessi al giorno, allora per la variante Delta la letalità per una popolazione che ha l’80% di vaccinati è del due per mille, quindi significa che bisogna prendere il numero dei morti dividerlo per due e moltiplicarlo per 1000, significa che noi già 20-30 giorni fa viaggiavamo sui 40-50 mila casi reali. Oggi sono presumibilmente di più”. Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, a 24 Mattino su Radio 24.