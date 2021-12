Covid, il sottosegretario Costa: “gli atleti non vaccinati non possono più giocare”

30 Dicembre 2021 21:53

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato dei calciatori non vaccinati e delle possibili misure

“Gli atleti no vax non possono più giocare”. Chiosa così, a Radio Punto Nuovo, il sottosegretario al Ministero della Salute Andrea Costa -. La pandemia ha dimostrato che ha una grande dinamicità e non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici che facciamo da due anni”, ha proseguito.

Il tema Covid e calcio si mischia anche con gli stadi e con le capienze di nuovo ridotte al 50%: “ci auguriamo che anche negli stadi ci sia un’assunzione di responsabilità – ha affermato sempre il sottosegretario – Si vedevano troppi tifosi senza mascherina. Stiamo chiedendo un ulteriore sacrificio a tutti. Altri Paesi europei hanno preso provvedimenti più severi ma noi riteniamo che la riduzione al 50% possa bastare. Serve il rispetto delle regole. Allo stadio si va solo se vaccinati o guariti, con il semplice tampone non si può già dal precedente provvedimento. Con quello di ieri abbiamo dato una distanza netta tra chi si vaccina e chi decide di non farlo. Non dimentichiamo che la maggior parte delle terapie intensive sono occupate dai non vaccinati, otto persone su dieci”.

Sui vaccini: “vaccinarsi in farmacia va bene, proprio come negli hub, passano sotto la stessa distribuzione. Mix di vaccini diversi? Io l’ho fatto, non ci sono pericoli. Tutto sotto il controllo della comunità scientifica. A gennaio nuove dosi contro Omicron. Per gli under 12 è arrivata l’autorizzazione Pfizer e viene destinata maggiormente a loro”.

“Rivedere il protocollo nel calcio? Sicuramente, ci sono le condizioni per farlo – ha aggiunto -. Le misure approvate ieri per la quarantena vanno già a gestire meglio quelli che sono i contatti con i positivi. È l’inizio di un percorso per migliorare. Il momento è delicato ma grazie alla responsabilità degli italiani ne usciremo. Indubbiamente la variante Omicron è molto più contagiosa, le prime evidenze scientifiche dimostrano che è contagiosa ma meno potente rispetto a quelle precedenti. I numeri sono grandi ma dobbiamo proseguire nel rispetto delle regole e della campagna vaccinale. C’è un buon ritorno anche di prime dosi e confidiamo che quei 5 milioni di italiani non vaccinati comprendano quanto sia importante tutelarsi per un ritorno ad una graduale normalità”.