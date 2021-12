Covid, il sindacato di Polizia Cosap ricorre al Tar Lazio: “stop obbligo vaccinale, illegittimo e discriminatorio”

20 Dicembre 2021 12:08

Continua la battaglia del Cosap contro le discriminazioni

La segreteria nazionale del sindacato di polizia Cosap ha deliberato all’unanimità di dare mandato al proprio legale Luigi Doria, del Foro di Lecce, di presentare ricorso al Tar Lazio per l’annullamento previa sospensiva della circolare a firma del capo della Polizia del 10 dicembre scorso sull’obbligo vaccinale per il personale della polizia. Il Cosap e l’avvocato Doria hanno ravvisato nella circolare “profili di illegittimità, irragionevolezza e discriminatori; ragion per cui il ricorso è stato notificato e sono in corso gli adempimenti formali per il deposito e l’iscrizione al ruolo propedeutici alla trattazione”. Il Cosap fa sapere con questa causa che la sua battaglia contro le discriminazioni continua.