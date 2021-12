Covid, Coppa D’Africa rinviata a settembre 2022: domani l’ufficialità di Infantino

21 Dicembre 2021 16:33

La Coppa D’Africa verrà rinviata al settembre 2022: nella giornata di domani il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dovrebbe darne l’ufficialità

La notizia era nell’aria già dalla scorsa settimana, nonostante fossero arrivate le prime, timide, smentite. L’ufficialità, a dirla tutta, non è ancora arrivata, ma è solo questione di tempo. Già nella giornata di domani il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dovrebbe annunciare lo slittamento della Coppa d’Africa al mese di settembre 2022. Il torneo si sarebbe dovuto disputare a partire dal 9 gennaio 2022 in Camerun, ma i crescenti casi della variante Omicron e i timori dei club europei, restii a far partire i calciatori fra rischi per la salute e possibili quarantene, sembra che abbiano avuto la meglio. La FIFA vorrebbe inoltre vitare una sovrapposizione tra la Coppa d’Africa e il Mondiale per club, previsto dal 3 al 12 febbraio negli Emirati Arabi Uniti. I presidenti delle federazioni africane sono contrari allo slittamento, ma il presidente della Caf, Patrice Motsepe, molto vicino a Infantino, dovrebbe appoggiare la scelta la decisione della FIFA.