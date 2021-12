Covid, Caligiuri (Fi): “bene la riapertura della pista sciistica a Camigliatello Silano”

19 Dicembre 2021 11:26

Covid, Caligiuri (Fi): “esprimo la mia soddisfazione per la riapertura della pista sciistica di Camigliatello Silano”

“Esprimo la mia soddisfazione per la riapertura della pista sciistica di Camigliatello Silano. Ringrazio il Ministero ed i colleghi da me interessati su Roma che hanno compreso e accolto le mie richieste di proroga, consentendo di far svolgere la stagione sciistica. La presenza di tanti sciatori è sintomo di una ripartenza attesa da tempo da parte degli operatori del settore i quali nutrono forti speranze nella stagione sciistica. La richiesta di proroga consente di avviare i lavori di adeguamento a partire dal 30 aprile. Agli operatori del settore rivolgo il mio in bocca al lupo con l’augurio che questa possa essere una stagione proficua per l’intero comparto turistico calabrese”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Fulvia Michela Caligiuri.