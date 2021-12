Covid: l’Arcivescovo di Messina celebra la liturgia nel reparto dove era ricoverato

24 Dicembre 2021 12:58

In occasione delle imminenti festività natalizie, monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo metropolita di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e vescovo delegato dalla Conferenza episcopale siciliana per la Pastorale della Salute, ha presieduto ieri la Liturgia eucaristica nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Acireale, dove nel mese di maggio era stato ricoverato a causa di complicazioni derivanti dall’infezione da Covid-19. “Vi ringrazio per esservi presi cura, con impegno e umanità, di me e dei tanti malati che sono stati qui ricoverati – ha detto Monsignor Accolla – . L’attività medico sanitaria si fonda su una relazione fra il malato e il curante, che è anche un incontro tra una fiducia e una coscienza. La fiducia di chi è segnato dalla sofferenza e dalla malattia che si affida alla coscienza di chi può rispondere al suo bisogno e alle sue attese di salute”. Alla Messa, concelebrata da mons. Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania, hanno partecipato anche alcuni pazienti guariti dal Covid e il personale del reparto. Mons. Accolla ha poi fatto visita ai pazienti ricoverati.

“Ringrazio mons. Accolla – ha detto il direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione, Giuseppe Rapisarda – per l’attenzione e la sensibilità umana e pastorale che ci ha espresse. La sua presenza oggi in mezzo a noi, in occasione del Natale, ci edifica e ci invita a fare sempre meglio. Ringrazio anche mons. Scionti per la sua preziosa amicizia e la sua vicinanza anche nei momenti più difficili”.