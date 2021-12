Covid: a Milazzo impennata di positivi, oggi sono 130

15 Dicembre 2021 19:09

Covid: impennata di positivi nelle ultime 48 ore a Milazzo

Impennata di positivi nelle ultime 48 ore a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono ben 130 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone. Lunedì scorso erano 88. Un aumento che si temeva alla luce dei tanti tamponi rapidi che si stanno effettuando presso gli studi medici ed i laboratori di analisi e dei successivi “molecolari” nei drive in Usca. Ancora una volta il sindaco sollecita massima attenzione e il rispetto delle norme nazionali e regionali, con l’uso delle mascherine anche all’esterno e il distanziamento sociale”.