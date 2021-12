Covid a Messina, fake news su Caronia: “nessuna ordinanza di zona rossa”

26 Dicembre 2021 09:32

Messina, “Caronia in zona rossa”: ma è falso! La nota di chiarimento dell’amministrazione Comunale

Il Comune di Caronia non è in zona rossa. Nelle ultime ore è circolato sui social un documento falso, non firmato dal Sindaco Giuseppe Cuffari, che annunciava il passaggio in “zona rossa” a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19. “In riferimento all’articolo apparso stamane su alcuni quotidiani on-line si comunica che lo stesso è privo di fondamento. Il Comune non ha adottato alcun provvedimento. Il fatto accaduto è molto grave, in quanto l’articolo riporta una bozza di documento non firmato dal Sindaco e pertanto privo di valore”, è quanto precisa l’amministrazione Comunale.

“La situazione Covid-19 è in evoluzione e sarà cura dell’Ente aggiornarvi su tutte le iniziative messe in atto. Si precisa che a tutt’oggi non si hanno ancora dati ufficiali dall’USCA. Invitiamo ancora una volta tutta la cittadinanza a rispettare le regole anti covid al fine di poter contenere la diffusione del virus”, conclude la nota del Comune di Caronia.