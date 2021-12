Covid: a Barcellona Pozzo di Gotto scuole chiuse fino al 22 dicembre

18 Dicembre 2021 13:46

A causa dell’aumento dei contagi da Covid-19, le scuole presenti nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto resteranno chiuse da lunedì 20 dicembre a mercoledì 22 dicembre 2021. E’ quanto si apprende da un’ordinanza diramata dall’Amministrazione Comunale. Dopo aver chiesto parere sanitario al dipartimento di prevenzione dell‘ASP di Messina “circa l‘eventuale necessità, alla luce del trend epidemico attuale nel territorio di riferimento e con specifico riguardo ai soggetti in età scolare, di disporre misure di prevenzione”, ecco di seguito quanto deciso:

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ordina “la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dei servizi educativi per l’infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati, presenti sul territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate in merito dal Ministero dell’Istruzione, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. Si specifica, inoltre, che “la sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza è disposta dal 20 al 22 dicembre 2021, e comunque fino alla data di inizio della sospensione delle attività per le festività natalizie come stabilita dal calendario scolastico”.