Covid: 6 posti terapia intensiva già realizzati presso Policlinico Catanzaro [FOTO]

23 Dicembre 2021 21:40

Covid: presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro sono stati realizzati i primi 6 nuovi posti di terapia intensiva

Aumentano i posti in terapia intensiva in Calabria. Arriva puntuale la precisazione del portavoce del presidente della Regione, Roberto Occhiuto: “si precisa che presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘Mater Domini’ di Catanzaro sono stati realizzati i primi 6 nuovi posti di terapia intensiva, dei 9 di cui il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, aveva annunciato la realizzazione.

E, di conseguenza, sono stati correttamente e in totale trasparenza trasmessi a Roma i dati aggiornati relativi ai posti letto di terapia intensiva a disposizione della Regione: passati da 180 a 186. Per raggiungere questo importante obiettivo si è proceduto ad una riorganizzazione degli spazi già esistenti al secondo piano. Si precisa, inoltre, che ulteriori 3 nuovi posti di terapia intensiva saranno completati a breve, anche grazie all’intervento di una ditta specializzata tedesca che è già stata attivata per il completamento degli arredi e per lo spostamento di macchinari del peso totale di circa 1.400 kg. Chi parla di ‘timidi passi avanti’ o di ‘dati falsati, dunque, o ha informatori distratti o interessati, oppure è in malafede”.