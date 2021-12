Covid-19, a Milazzo nuovo aumento di positivi

13 Dicembre 2021 11:21

Milazzo: la settimana si apre con un nuovo aumento di positivi

La settimana si apre con un nuovo aumento di positivi. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono ben 88 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone. Lunedì scorso erano 72. “Apprendiamo dall’ultima rilevazione dell’ASP che il numero dei contagiati è in aumento – afferma il sindaco Pippo Midili – confermando dunque le preoccupazioni di chi era consapevole che dal lavoro di mappatura massiva dei contagi sul territorio potessero emergere nuove positività al Covid-19. Per questo rinnovo l’appello ai miei concittadini di attendersi scrupolosamente alle misure di contenimento adottate dai governi nazionale e regionale. La situazione richiede massima attenzione e senso di responsabilità da parte di tutti ed in particolare dei più giovani. Lo dobbiamo alle persone anziani e fragili. Invito quindi a rispettare l’uso continuo e costante delle mascherine anche all’esterno, così come previsto dalle norme, rispettando il distanziamento sociale”.