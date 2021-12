Covid-19 a Milazzo: l’ultimo aggiornamento, i positivi sono 93

1 Dicembre 2021 09:10

Covid-19 a Milazzo, percentuale di vaccinati superiore al 75 per cento. I positivi sono 93

Resi noti i dati relativi alle vaccinazioni nella città di Milazzo. Le persone immunizzate, ovvero che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 20,682 pari al 75,97 per cento, mentre il 78 per cento (21.317) ha ricevuto almeno una dose di vaccino. E’ il report fornito al sindaco Midili dall’Usca, che ha analizzato anche le fasce di età. Tra gli over 60 i vaccinati sono pari all’82,27 per cento (7474), mentre a ricevere una sola dose l’83,57 per cento (7592). Nella fascia compresa tra i 12 ed i 59, a fare la doppia dose sono stati 13208 cittadini pari al 72,81 per cento, mentre una sola dose per 13725 cittadini (75,66 per cento) 18052 pari al 66,31 per cento. I non vaccinati sono circa 6500 cittadini. Per quel che concerne i dati aggiornati dei positivi al tampone, l’ultimo rilevamento segnala 93 persone affette da Covid.