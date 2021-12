Cosenza, la solidarietà che scalda il cuore: i vigili urbani comprano un sacco a pelo e del cibo a una senzatetto

14 Dicembre 2021 17:48

I vigili urbani di Cosenza protagonisti di uno splendido gesto di solidarietà: comprato un sacco a pelo e del cibo a una senzatetto in difficoltà a causa delle rigide temperature

Nei giorni scorsi, i vigili urbani di Cosenza si sono resi protagonisti di un nobile gesto di solidarietà in grado di scaldare il cuore. Una donna senza fissa dimora, di origini argentine, aveva richiesto un sacco a pelo per poter far fronte alle rigide temperature dell’imminente inverno, passato sulle panchine dei giardini pubblici “Matilde Serao”. I vigili urbani si sono attivati immediatamente grazie all’intervento dell’ispettore Luca Tricò, in quel momento non in servizio. Tricò ha chiamato una pattuglia per prestare soccorso alla donna: gli istruttori Francesco Viviani, Andrea Donato e Michele Berlingieri hanno provveduto all’acquisto di un sacco a pelo e successivamente hanno organizzato una piccola colletta per permettere alla donna di acquistare alcuni beni di prima necessità.

Il gesto è stato segnalato dal consigliere comunale Francesco Turco al sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha dichiarato: “il nobile gesto compiuto dai nostri operatori di Polizia Municipale va sottolineato e rimarcato. Sono questi gesti solidali che inorgogliscono la città e che ne costituiscono il biglietto da visita. Siamo particolarmente fieri di poter contare sull’impegno e l’abnegazione di figure come queste che devono tenere alto il buon nome del corpo della Polizia Municipale e della città di Cosenza. A loro rivolgo, a nome dell’intera comunità, un plauso e insieme un particolare ringraziamento“. All’encomio del Sindaco è seguito anche quello della comandante della Polizia Municipale Alessia Loise, che ha espresso apprezzamento per il gesto di solidarietà.