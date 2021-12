Cosenza, spari in viale Mancini: uomo ferito a colpi d’arma da fuoco, è in ospedale

4 Dicembre 2021 12:02

Un 34enne di Cosenza, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in viale Mancini: l’uomo è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita

Momenti di paura a Cosenza. La notte scorsa un 34enne cosentino (C.S.) è stato ferito a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava su viale Mancini. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per piccoli precedenti, lavora nel mondo della ristorazione e organizzazione di eventi. La notte scorsa è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco e si trova attualmente ricoverato in ospedale con ferite a una mano e a una gamba, pur non essendo in pericolo di vita. Le sue dichiarazioni sono ora al vaglio dei carabinieri che stanno conducendo le indagini. L’ipotesi più accreditata, secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe quella di un possibile regolamento di conti legato ad un debito di droga.