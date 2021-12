Il Cosenza ha scelto, in panchina ritorna Occhiuzzi: è lui il sostituto di Zaffaroni

7 Dicembre 2021 13:58

E’ ufficiale: Roberto Occhiuzzi torna sulla panchina del Cosenza dopo l’esonero di Zaffaroni

Dopo il due di picche di ieri da parte di Dionigi, che era considerato la prima scelta, il prescelto era diventato lui: Roberto Occhiuzzi. E ora la scelta è anche ufficiale. Roberto Occhiuzzi torna a guidare la panchina del Cosenza dopo l’esonero di Zaffaroni. Il tecnico, cosentino di nascita, era ancora sotto contratto coi rossoblu e aveva concluso la sua esperienza in panchina lo scorso maggio, con la retrocessione in Serie C sancita sul campo. Ora, dopo 7 mesi, riavvolge il filo con la sua squadra del cuore (è nato a Cetraro ed è anche ex calciatore dei Lupi).