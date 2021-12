Cosenza: domani i funerali del poliziotto Antonio Trotta deceduto a 34 anni dopo aneurisma cerebrale

10 Dicembre 2021 16:25

Cosenza, Antonio Trotta svolgeva servizio presso la Divisione anticrimine della Questura di Catanzaro

E’ deceduto nella notte Antonio Trotta, il poliziotto di 34 anni in servizio presso la Divisione anticrimine della Questura di Catanzaro. Trotta, commissario capo, domenica era stato colpito da aneurisma cerebrale mentre effettuava servizio di controllo per la partita di Serie C contro il Foggia allo stadio Ceravolo di Catanzaro.

Il Commissario dopo essersi accasciato al suolo ed essere stato soccorso, era stato trasportato in Ospedale a Cosenza dov’era stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza ma purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, le sue condizioni erano apparse subito gravi.

Antonio Trotta si era arruolato in Polizia nel 2015, frequentando il 105° corso per commissari della Polizia di Stato a Roma sino al 2017. A gennaio Antonio Trotta era stato assegnato in Calabria sua terra d’origine e aveva svolto servizio alle Volanti di Catanzaro e al Commissariato di P.S. Lido di Catanzaro.

Domani, 11 dicembre, si svolgeranno i funerali del poliziotto presso la Chiesa di San Domenico a Torano Castello in provincia di Cosenza, frazione Sartano.