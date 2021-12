Cosenza: diventa realtà la sede provinciale di Coraggio Italia, info sull’inaugurazione

18 Dicembre 2021 10:52

Domani l’inaugurazione in pieno centro cittadino. Filicetti: “Sarà il luogo ideale dove sottolineare l’importanza del confronto”

Sarà inaugurata domani a Cosenza in Piazza Fausto e Luigi Gullo, alle ore 11:00, la sede provinciale di Coraggio Italia. “Vogliamo continuare a contribuire alla crescita in Calabria – sottolinea il coordinatore provinciale per Cosenza di ‘Coraggio Italia’, Maria Rachele Filicetti – e la sede sarà il luogo ideale dove sottolineare l’importanza del confronto e dell’avvicinamento ai temi della politica, e avviare la costruzione di una squadra di futuri amministratori”. Aggiunge la dirigente provinciale: “quella di domani è l’inizio di un grande percorso di democrazia partecipativa che si caratterizzerà con ulteriori iniziative in programma per il nuovo anno e che riguarderanno realtà locali e temi nazionali. Chi vorrà far parte della nuova formazione politica potrà in futuro intervenire e partecipare per portare le sue idee. Il nostro territorio ha la necessità di una politica fatta di competenza e sani valori democratici”.

All’inaugurazione, oltre al coordinatore Filicetti ed ai suoi vice coordinatori, Nicolò De Bartolo e Nicola Tenuta, interverranno anche gli altri candidati alle elezioni regionali di ottobre scorso per la provincia di Cosenza: Katia Iannì, Mariolina Fera, Serafina Falco, Alfredo Iorio, Giuseppe Moro. Presente, inoltre, l’onorevole Felice Maurizio D’Ettore, coordinatore regionale per la Calabria di ‘Coraggio Italia’, i consiglieri regionali di ‘Coraggio Italia’ Francesco De Nisi e Salvatore Cirillo, il responsabile regionale di ‘Coraggio Italia’ per il tesseramento Alfonso Dattolo oltre ai membri della Direzione Nazionale di ‘Coraggio Italia’ Francesco Bevilacqua e Sergio Abramo. Saranno, altresì, presenti i coordinatori delle altre province calabresi, amici e simpatizzanti di quella che promette di essere una nuova e concreta realtà politica calabrese.