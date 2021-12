Al via il corso di formazione di educatore sportivo per disabili promosso dal Csi Reggio Calabria

15 Dicembre 2021 12:13

Si parte Giovedì 16 dicembre: in campo Cip e Garante Metropolitano

Il Comitato Provinciale del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria, ha presentato, nella giornata di ieri, il Corso di formazione per Educatore Sportivo per la Disabilità. L’idea è quella di formare operatori sportivi che operino con ragazzi/e diversamente abili. Organizzato in collaborazione con il Cip ( Comitato Italiano Paralimpico) Calabria, giovedì 16 dicembre si terrà, in modalità e-learning, la prima lezione del percorso formativo. L’obiettivo del progetto formativo Csi, è quello di formare personale che acquisisca competenze specifiche e strategiche per lavorare con persone con disabilità nel settore sportivo. Il corso approfondisce varie aree fornendo così gli strumenti necessari per l’organizzazione di attività motorie e sportive rivolte a persone con disabilità e alla loro inclusione. Si parlerà di sport come strumento inclusivo, di didattica e pedagogia speciale, di come strutturare un progetto sportivo adattato, di strategie di approccio educativo interpersonale e di come gestire le relazioni con i familiari, anche con la testimonianza di alcuni atleti paralimpici. Il corso si articola in sette lezioni in modalità online. Si partirà domani dalle 20.00 per proseguire nelle seguenti giornate: 11,13,18, 20 e 25 Gennaio 2022 più l’incontro finale che prevede la preparazione e la discussione di un progetto sviluppato in base alle nozioni ricevute. Per l’ottenimento della qualifica (riconoscimento Coni) è previsto un tirocinio obbligatorio di almeno 10 ore presso enti, associazioni o scuole del territorio. All’incontro d’apertura hanno preso parte il presidente regionale del Cip Calabria dott.

Antonello Scagliola, felicissimo per la grandissima partecipazione e per la rete messa in campo dal Csi. “È partito un percorso culturale, sociale e sportivo irreversibile. Siete la speranza per tanti ragazzi e le loro famiglie. Grazie al Csi e grazie ad ognuno di voi. Lo sport è per tutti ed è di tutti”. Sulla stessa lunghezza d’onda il Garante Metropolitano dell’infanzia e dell’adolescenza di Reggio Calabria dott. Emanuele Mattia. “Il percorso di collaborazione iniziato da tempo con Csi, mette in campo un nuovo progetto educativo e di partecipazione. Per garantire i diritti ai più piccoli e fragili, è necessario l’apporto di tutti. Questa grande partecipazione e questo grande entusiasmo sono il frutto di scelte che ognuno di voi ha fatto. Grazie per questa volontà e per la voglia di scendere in campo. La formazione ed il coinvolgimento della comunità pilastri fondamentali per garantire diritti e opportunità . Sarò sempre accanto a voi”. A guidare la presentazione dell’itinerario formativo è stata la Garante delle persone con disabilità del Comune di Gioia Tauro e referente dell’equipe “Sport e Disabilità” del Csi Reggio Calabria, dott.ssa Mariangela Giovinazzo. La Giovinazzo, nel presentare i docenti, ha illustrato i contenuti del percorso formativo, gli obiettivi e l’idea di fondo che ha guidato il Comitato e i dirigenti Csi. “Puntiamo, con i fatti, le idee e le competenze, allo sport come opportunità. Giocare è un diritto di tutti!”. Il corso è rivolto a operatori sportivi, allenatori, educatori, insegnanti e a tutti coloro che per passione e dedizione amano lavorare con persone disabili. Presenti all’incontro il presidente Csi Reggio Calabria Paolo Cicciù, il vice presidente Domenico Arico e l’insostituibile Ilenia Adore, responsabile segreteria dell’area formativa Csi.È prevista anche l’organizzazione di un corso biennale per l’ottenimento di una qualifica di secondo livello, strutturato attraverso incontri e seminari su temi specifici, individuati in base alle esperienze vissute