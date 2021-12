Coronavirus: in Calabria punti vaccinali aperti anche domani, giorno dell’Immacolata

7 Dicembre 2021 16:44

Coronavirus, l’elenco completo dei punti vaccinali aperti domani 8 dicembre

La campagna vaccinale non va in vacanza e, anche per il giorno dell’Immacolata, diversi punti sparsi su tutto il territorio regionale della Calabria, saranno aperti. Da lunedì al venerdì è necessaria la prenotazione su piattaforma – prenotazioni.vaccinicovid.gov.it – per evitare disagi e lunghe attese agli utenti. Grande collaborazione da parte di volontari, Asp e Aziende Ospedaliere.

Di seguito l’elenco dei punti vaccinali con gli orari.

PROVINCIA DI CATANZARO

CATANZARO

Ente Fiera Area Magna Græcia

Dalle ore 9 alle ore 19

Presidio Ospedaliero “Ciaccio-De Lellis”

Dalle ore 8 alle ore 20

DAVOLI

Centro Polifunzionale

Dalle ore 9 alle ore

LAMEZIA TERME

Centro Polifunzionale

Dalle ore 9 alle ore 13

PROVINCIA DI COSENZA

Distretto Cosenza Savuto

COSENZA

Palazzetto delle Associazioni viale degli stadi

Dalle ore 9 alle ore 16

SAN GIOVANNI IN FIORE

Presidio Ospedaliero

Dalle ore 15 alle ore 18

ROGLIANO

Centro Polifunzionale

Dalle ore 9 alle ore 14

CAROLEI

Sede Protezione Civile

Dalle ore 9 alle ore 14

Distretto Valle Crati

RENDE

Centro Vaccinale c/da Dattoli

Dalle ore 9 alle ore 16

LATTARICO

Dalle ore 9 alle ore 13

ACRI

Palazzo San Severino

Dalle ore 9 alle ore 17

RENDE QUATTROMIGLIA

Poliambulatorio

Dalle ore 9 alle ore 16

Distretto Tirreno

AMANTEA

Poliambulatorio

Dalle ore 9 alle ore 16

PAOLA

Palatenda

Dalle ore 9 alle ore 16

PAOLA

Presidio Ospedaliero

Dalle ore 8 alle ore 13

SCALEA

Dalle ore 9 alle or e16

Distretto Esaro Pollino

CASTROVILLARI

Presidio Ospedaliero

Dalle ore 9 alle ore 13

ROGGIANO GRAVINA

Poliambulatorio

Dalle ore 15 alle ore 18.30

Distretto Ionio

ROSSANO

Centro vaccinale territoriale

Dalle ore 9 alle ore 13

CORIGLIANO

Centro vaccinale di eccellenza

Dalle ore 15 alle ore 18

CARIATI

Dalle ore 15 alle ore 18

TREBISACCE

Dalle ore 15 alle ore 18

CROSIA

Centro vaccinale

Dalle ore 9 alle ore 13

CASSANO ALLO IONIO

Centro vaccinale

Dalle ore 15 alle ore 18

PROVINCIA DI VIBO

VIBO

Palavalentia

Dalle ore 9 alle ore 19

SERRA SAN BRUNO

Palazzetto dello sport

Dalle ore 15 alle ore 19

RICADI

Palazzetto dello sport

Dalle ore 9 alle ore 18

DASA’

Postazione mobile

Dalle ore 15 alle ore 19

FILADELFIA

Palarabone

Dalle ore 15 alle ore 19

PROVINCIA DI CROTONE

CROTONE

Croce Rossa

Dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18

Via Nazioni Unite

Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

MESORACA

Palestra scuola primaria

Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

CIRO’ MARINA

Palazzetto dello Sport

Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

PROVINCIA DI REGGIO

REGGIO CALABRIA

Pellaro-Centro Civico Cardea

Dalle ore 8 alle ore 14

SCILLA

Dalle ore 8.30 alle ore 13

TAURIANOVA

Poliambulatorio specialistico

Dalle ore 9 alle ore 19

REGGIO CALABRIA SUD

Polo Sanitario Sud

Dalle ore 8 alle ore 14

MONASTERACE

Struttura comunale

Dalle ore 8 alle ore 14

SIDERNO

Struttura territoriale

Dalle ore 9 alle ore 19