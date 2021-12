Coronavirus, Palù: “presto monoclonali da somministrare a casa”

7 Dicembre 2021 17:47

Coronavirus: le parole di Giorgio Palù, presidente dell’Aifa

L’Aifa sta valutando “nuovi farmaci monoclonali che sono diretti contro la proteina S, la stessa utilizzata per indurre una risposta anticorpale nei vaccini, e in grado di neutralizzare con altissima efficacia il virus“. Lo ha spiegato Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, in audizione in Commissione Affari costituzionali del Senato. Questi farmaci riescono a “bloccare l’infezione e non solo la malattia“, ha evidenziato. “Credo che presto avremo a disposizione, monoclonali somministrabili anche per via sottocutanea o intramuscolare e in questo caso sarà possibile intervenire anche a casa del paziente, senza dover ricoverare e senza intasare ospedali e pronto soccorso“, ha concluso.