Coronavirus, Occhiuto: “sto pensando all’obbligo di mascherina”

3 Dicembre 2021 17:20

Coronavirus: la nota del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

“Sto pensando all’obbligo di mascherina. Il presidente della Regione Sicilia Musumeci lo ha fatto, molti sindaci lo stanno facendo. C’è un’impennata dei contagi e sarebbe molto più utile che il governo nazionale controllasse il super green pass anche nei luoghi dove ci sono assembramenti“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, a margine di un evento tenutosi in Prefettura a Catanzaro. “Soprattutto – ha proseguito – credo sia necessario spingere sulla vaccinazione. Oggi ho fatto una riunione con i commissari straordinari delle Asp e ho detto loro che saranno giudicati anche dal numero di somministrazioni di vaccini che verranno fatte”. Riguardo alle ultime novità legate alla sanità con il Decreto Calabria bis, il Governatore ha affermato che “c’è stata un’interlocuzione fitta con il Governo nei giorni immediatamente precedenti all’approvazione dell’emendamento. Tante novità positive che danno qualche strumento in più al commissario e al sub commissario, sono contento: ce ne saranno altre probabilmente nel Decreto Pnrr che il Parlamento sta esaminando in questi giorni“. “La struttura del commissario avrà 40 persone che lo affiancheranno e tre norme per me molto importanti. Una permette di nominare nel Dipartimento della Salute dei dirigenti esterni, anche dalle aziende sanitarie se ci sono buone professionalità. La seconda è contenuta nell’emendamento che prevede la sospensione delle procedure esecutive, nessun pignoramento e nessun atto ingiuntivo fino al 2026, Infine, la sospensione della mobilità passiva, che ci consentirà di fare cassa e di impegnare risorse che altrimenti dovremmo dare alle altre regioni per aumentare il soddisfacimento dei bisogni di salute dei calabresi“. Quanto all’appello del leader dei Pink Floyd, Roger Waters per riaprire l’ospedale di Cariati, il presidente della Regione ha commentato: “A suo tempo fu chiuso senza guardare ai dati che produceva. C’erano 42 ospedali nella regione, la pandemia ha dimostrato come sia importante anche l’investimento sui presidi di sanità. Qualcuno di quegli ospedali andava chiuso, probabilmente non l’ospedale di Cariati che aveva numeri e produttività tali da poter restare aperto. Peraltro, da Cariati non si raggiunge l’ospedale più vicino in un’ora“. Sulla recente nomina di Mauro Dolce in Giunta, Occhiuto ha detto: “Ieri ho completato la Giunta nominando assessore un dirigente generale della Protezione civile: una autorità assoluta che io ho conosciuto nella sua funzione di responsabile al Consiglio dei Lavori pubblici per i progetti del PNRR. E’ un assessore che mi aiuterà molto a fare in modo che la Calabria utilizzi le risorse copiose del PNRR“. Su argomento lavoro e sicurezza, Occhiuto ha aggiunto: “Ho tenuto un tavolo con i sindacati, istituiremo subito in Calabria un organismo che si occuperà di vigilare affinché la sicurezza sui luoghi di lavoro sia davvero garantita. Abbiamo la necessità di raccontare un’altra Calabria, le eccellenze della Calabria hanno dimostrato che in questa regione si può lavorare, perché la ‘ndrangheta fa schifo ma non deve nemmeno diventare un alibi per dire che nulla si può fare“.