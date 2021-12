Coronavirus, oggi in Calabria 5 morti e 481 nuovi casi positivi: record di contagi da 8 mesi. Il bollettino

11 Dicembre 2021 16:23

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, sabato 11 dicembre

Oggi in Calabria 5 morti, 154 guariti e 481 nuovi casi di Coronavirus su 7.186 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 6,69% dei tamponi processati. Era dal 28 aprile, quasi 8 mesi fa, che in Calabria non avevamo un numero così elevato di nuovi casi giornalieri. La nuova ondata di contagi, ricoveri e decessi galoppa in tutt’Italia e negli ultimi giorni la curva epidemiologica si sta impennando anche al Sud, in concomitanza con l’inizio del periodo più freddo dell’anno. Il virus continua a seguire la stagionalità, e la Calabria da lunedì sarà ufficialmente in “zona gialla” per aver superato tutte le soglie dei ricoveri (oltre il 15% di posti occupati nei reparti ordinari e oltre il 10% nelle terapie intensive).

Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

176 nella Provincia di Reggio Calabria

117 nella Provincia di Catanzaro

88 nella Provincia di Cosenza

58 nella Provincia di Vibo Valentia

42 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 96.666 persone su 1.494.968 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,46%. In Calabria sono stati processati 15,46 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

96.666 casi totali



1.524 morti

88.751 guariti

6.391 attualmente positivi

158 (-3) ricoverati in ospedale ( 2,47% )

( ) 22 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,34 % )

( ) 6.211 (+325) in isolamento domiciliare ( 97,18% )

Gli 96.666 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 34.604 casi : 429 morti , 31.729 guariti , 45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.395 in isolamento domiciliare.

: , , 45 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.395 in isolamento domiciliare. Cosenza 30.597 casi : 687 morti , 27.647 guariti , 82 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.171 in isolamento domiciliare.

: , , 82 in reparto, 10 in terapia intensiva, 2.171 in isolamento domiciliare. Catanzaro 12.717 casi : 168 morti , 11.821 guariti , 21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 701 in isolamento domiciliare.

: , , 21 in reparto, 6 in terapia intensiva, 701 in isolamento domiciliare. Crotone 9.326 casi : 122 morti , 8.923 guariti , 2 in reparto, 279 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 279 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 7.909 casi : 108 morti , 7.254 guariti , 8 in reparto, 539 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 539 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.513 casi: 10 morti, 1.377 guariti , 1 in reparto, 126 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: