Coronavirus: oggi in Calabria 2 morti, 134 guariti e 224 nuovi casi positivi: continuano ad aumentare i ricoveri, domani l’ufficialità della zona gialla da lunedì 13. Il bollettino

6 Dicembre 2021 16:53

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 6 dicembre

Oggi in Calabria 2 morti, 134 guariti e 224 nuovi casi di Coronavirus su 2.435 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 9,20% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

140 nella Provincia di Reggio Calabria

37 nella Provincia di Catanzaro

26 nella Provincia di Vibo Valentia

11 nella Provincia di Crotone

9 nella Provincia di Cosenza

1 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 94.799 persone su 1.463.849 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,47%. In Calabria sono stati processati 15,44 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

94.799 casi totali



1.509 morti

87.885 guariti

5.405 attualmente positivi

152 (+6) ricoverati in ospedale ( 2,81% )

( ) 20 (+1) ricoverati in terapia intensiva ( 0,37% )

( ) 5.233 (+81) in isolamento domiciliare ( 96,81% )

Con l’ulteriore aumento di ricoveri registrato oggi, la Calabria supera tutti gli indicatori della “zona gialla“: i ricoverati nei reparti sono 152, +6 rispetto alla soglia che determina il passaggio in zona gialla; quelli in terapia intensiva sono 30, +2 rispetto alla soglia di 18 che determina il passaggio in zona gialla. Qualora anche domani entrambi i dati rimarranno superiori alla soglia, la Calabria passerà ufficialmente in zona gialla a partire da lunedì 13 dicembre. In zona gialla arrivano nuove restrizioni per tutti (vaccinati compresi): si tratta dell’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e dell’obbligo di sedersi nei tavoli dei locali della ristorazione al chiuso, dove potranno entrare solo vaccinati e guariti, al massimo in tavoli da 4. Una clamorosa mazzata per il mondo della ristorazione proprio nel periodo delle festività natalizie, quando quasi tutti gli avventori partecipano a pranzi e cene molto numerosi con grandi tavolate di gruppi di famiglie, amici e colleghi.

Gli 94.799 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 33.863 casi : 424 morti , 31.353 guariti , 44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.037 in isolamento domiciliare.

: , , 44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.037 in isolamento domiciliare. Cosenza 30.122 casi : 681 morti , 27.450 guariti , 77 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.909 in isolamento domiciliare.

: , , 77 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.909 in isolamento domiciliare. Catanzaro 12.388 casi : 167 morti , 11.727 guariti , 19 in reparto, 10 in terapia intensiva, 465 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 10 in terapia intensiva, 465 in isolamento domiciliare. Crotone 9.191 casi : 120 morti , 8.851 guariti , 4 in reparto, 216 in isolamento domiciliare.

: , , 4 in reparto, 216 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 7.724 casi : 107 morti , 7.139 guariti , 8 in reparto, 470 in isolamento domiciliare.

: , , 8 in reparto, 470 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.511 casi: 10 morti, 1.365 guariti , 1 in reparto, 136 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: