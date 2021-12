Covid, oggi in Calabria record di tamponi e di contagi: 2.053 nuovi casi positivi ma scende il tasso di positività e restano stabili i ricoveri. Il bollettino

31 Dicembre 2021 16:36

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 31 dicembre

Oggi in Calabria ci sono stati 3 morti, 426 guariti e 2.053 nuovi casi di Coronavirus su 17.263 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 11,89% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

589 nella Provincia di Vibo Valentia

563 nella Provincia di Reggio Calabria

376 nella Provincia di Cosenza

316 nella Provincia di Catanzaro

139 nella Provincia di Crotone

70 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 111.746 persone su 1.665.048 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,71%. In Calabria sono stati processati 14,90 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

111.746 casi totali



1.613 morti

93.932 guariti

16.201 attualmente positivi

312 (+7) ricoverati in ospedale ( 1,92% )

( ) 28 (=) ricoverati in terapia intensiva ( 0,17 % )

( ) 15.861 (+1.617) in isolamento domiciliare ( 97,90% )

Con questi numeri, la Calabria resta ancora in zona gialla anche la prossima settimana. La Regione è riuscita ad aumentare ulteriormente i posti letto, e adesso la soglia per il passaggio in zona “arancione” è salita a 316 ricoverati in reparto e 37 in terapia intensiva. Il margine, quindi, è ancora di 4 ricoveri in reparto e 9 ricoveri in terapia intensiva.

I 111.746 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 40.519 casi : 462 morti , 34.154 guariti , 131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare.

: , , 131 in reparto, 10 in terapia intensiva, 5.762 in isolamento domiciliare. Cosenza 33.664 casi : 724 morti , 28.554 guariti , 92 in reparto, 9 in terapia intensiva, 4.285 in isolamento domiciliare.

: , , 92 in reparto, 9 in terapia intensiva, 4.285 in isolamento domiciliare. Catanzaro 14.905 casi : 175 morti , 12.641 guariti , 49 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.031 in isolamento domiciliare.

: , , 49 in reparto, 9 in terapia intensiva, 2.031 in isolamento domiciliare. Crotone 10.405 casi : 127 morti , 9.414 guariti , 30 in reparto, 834 in isolamento domiciliare.

: , , 30 in reparto, 834 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 10.558 casi : 115 morti , 7.746 guariti , 10 in reparto, 2.717 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 2.717 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.665 casi: 10 morti, 1.423 guariti , 232 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: