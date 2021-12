Covid, oggi in Calabria record assoluto di contagi: 1.590 nuovi casi e nuovo boom di ricoveri, vicinissimo il passaggio in “zona arancione”. A Reggio la situazione più critica, il bollettino

29 Dicembre 2021 16:41

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, mercoledì 29 dicembre

Oggi in Calabria ci sono stati 6 morti (di cui 3 avvenuti in autunno a Cosenza e comunicati soltanto oggi), 302 guariti e 1.590 nuovi casi di Coronavirus su 12.777 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 12,44% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

598 nella Provincia di Reggio Calabria

403 nella Provincia di Vibo Valentia

285 nella Provincia di Catanzaro

161 nella Provincia di Cosenza

132 nella Provincia di Crotone

11 da Altra Regione o Stato Estero

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 108.089 persone su 1.639.521 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,59%. In Calabria sono stati processati 15,16 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

108.089 casi totali



1.601 morti

93.174 guariti

13.314 attualmente positivi

313 (+18) ricoverati in ospedale ( 2,35% )

( ) 28 (+4) ricoverati in terapia intensiva ( 0,21 % )

( ) 12.973 (+1.260) in isolamento domiciliare ( 97,43% )

Con l’ulteriore aumento di ricoveri odierno, la Calabria è vicinissima al passaggio in zona arancione. Nonostante l’aumento dei posti letto disponibili, infatti, oggi con 313 ricoverati nei reparti è stata raggiunta la soglia del 30% di occupazione degli ospedali che prevede proprio il passaggio in “zona arancione”, mentre le terapie intensive restano ancora con un piccolo margine che però si assottiglia di giorno in giorno. Siamo a 28 ricoverati, a fronte dei 37 che farebbero scattare la “zona arancione”, ma con questo trend di contagi e di successivi ricoveri, sarà impossibile per la Calabria evitare il passaggio in zona arancione da lunedì 10 gennaio.

I 108.089 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 39.587 casi : 457 morti , 33.847 guariti , 126 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.148 in isolamento domiciliare.

: , , 126 in reparto, 9 in terapia intensiva, 5.148 in isolamento domiciliare. Cosenza 33.070 casi : 719 morti , 28.533 guariti , 96 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.713 in isolamento domiciliare.

: , , 96 in reparto, 9 in terapia intensiva, 3.713 in isolamento domiciliare. Catanzaro 14.386 casi : 175 morti , 12.411 guariti , 47 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.743 in isolamento domiciliare.

: , , 47 in reparto, 10 in terapia intensiva, 1.743 in isolamento domiciliare. Crotone 10.123 casi : 126 morti , 9.303 guariti , 22 in reparto, 672 in isolamento domiciliare.

: , , 22 in reparto, 672 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 9.352 casi : 114 morti , 7.658 guariti , 22 in reparto, 1.558 in isolamento domiciliare.

: , , 22 in reparto, 1.558 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.571 casi: 10 morti, 1.422 guariti , 139 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: