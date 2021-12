Coronavirus: oggi in Calabria si superano per la prima volta i 1.000 casi (su oltre 11 mila tamponi), ma i ricoveri rimangono stabili. Il bollettino

28 Dicembre 2021 16:05

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, martedì 28 dicembre

Oggi in Calabria ci sono stati 4 morti, 179 guariti e 1.091 nuovi casi di Coronavirus su 11.469 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 9,51% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

476 nella Provincia di Reggio Calabria

187 nella Provincia di Catanzaro

184 nella Provincia di Vibo Valentia

109 nella Provincia di Crotone

101 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 106.499 persone su 1.626.744 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,54%. In Calabria sono stati processati 15,27 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

106.499 casi totali



1.595 morti

92.872 guariti

12.032 attualmente positivi

295 (+2) ricoverati in ospedale ( 2,45% )

( ) 24 (0) ricoverati in terapia intensiva ( 0,19 % )

( ) 11.713 (+906) in isolamento domiciliare ( 97,34% )

Resta un certo margine per evitare il passaggio in zona arancione, che alla luce dei dati forniti oggi dal governatore Occhiuto, grazie all’incremento dei posti letto, scatterà soltanto al contemporaneo raggiungimento dei 313 ricoverati in reparto e dei 37 ricoverati in terapia intensiva. Il margine, quindi, è ancora di 18 posti letto in reparto e 13 posti letto in terapia intensiva.

I 106.499 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 38.989 casi : 456 morti , 33.690 guariti , 113 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.375 in isolamento domiciliare.

: , , 113 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4.375 in isolamento domiciliare. Cosenza 32.909 casi : 714 morti , 28.513 guariti , 91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.583 in isolamento domiciliare.

: , , 91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.583 in isolamento domiciliare. Catanzaro 14.101 casi : 175 morti , 12.367 guariti , 49 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1.502 in isolamento domiciliare.

: , , 49 in reparto, 8 in terapia intensiva, 1.502 in isolamento domiciliare. Crotone 9.991 casi : 126 morti , 9.247 guariti , 20 in reparto, 598 in isolamento domiciliare.

: , , 20 in reparto, 598 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 8.949 casi : 114 morti , 7.634 guariti , 22 in reparto, 1.179 in isolamento domiciliare.

: , , 22 in reparto, 1.179 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.560 casi: 10 morti, 1.421 guariti , 129 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: