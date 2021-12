Coronavirus, oggi in Calabria 8 morti e 484 nuovi casi positivi: aumentano ancora i ricoveri, resta un margine per evitare la zona arancione

27 Dicembre 2021 17:47

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, lunedì 27 dicembre

Oggi in Calabria ci sono stati 8 morti, 266 guariti e 484 nuovi casi di Coronavirus su 6.245 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 7,75% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

356 nella Provincia di Reggio Calabria

61 nella Provincia di Catanzaro

57 nella Provincia di Vibo Valentia

10 nella Provincia di Cosenza

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 105.408 persone su 1.615.275 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,52%. In Calabria sono stati processati 15,32 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

105.408 casi totali



1.591 morti

92.693 guariti

11.124 attualmente positivi

293 (+24) ricoverati in ospedale ( 2,63% )

( ) 24 (-5) ricoverati in terapia intensiva ( 0,21 % )

( ) 10.807 (+191) in isolamento domiciliare ( 97,15% )

Resta un certo margine per evitare il passaggio in zona arancione, che alla luce dei dati forniti oggi dal governatore Occhiuto, grazie all’incremento dei posti letto, scatterà soltanto al contemporaneo raggiungimento dei 313 ricoverati in reparto e dei 37 ricoverati in terapia intensiva. Il margine, quindi, è ancora di 20 posti letto in reparto e 13 posti letto in terapia intensiva.

Gli 105.408 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 38.513 casi : 454 morti , 33.684 guariti , 111 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4.375 in isolamento domiciliare.

: , , 111 in reparto, 10 in terapia intensiva, 4.375 in isolamento domiciliare. Cosenza 32.808 casi : 712 morti , 28.465 guariti , 91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.532 in isolamento domiciliare.

: , , 91 in reparto, 8 in terapia intensiva, 3.532 in isolamento domiciliare. Catanzaro 13.914 casi : 175 morti , 12.316 guariti , 51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.366 in isolamento domiciliare.

: , , 51 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.366 in isolamento domiciliare. Crotone 9.882 casi : 126 morti , 9.206 guariti , 18 in reparto, 532 in isolamento domiciliare.

: , , 18 in reparto, 532 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 8.765 casi : 114 morti , 7.601 guariti , 22 in reparto, 1.028 in isolamento domiciliare.

: , , 22 in reparto, 1.028 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.526 casi: 10 morti, 1.421 guariti , 95 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: