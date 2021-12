Coronavirus: oggi in Calabria 2 morti, 197 guariti e 369 nuovi casi positivi, “zona gialla” sempre più vicina. Il BOLLETTINO

2 Dicembre 2021 16:23

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 2 dicembre

Oggi in Calabria 2 morti, 197 guariti e 369 nuovi casi di Coronavirus su 6.360 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 5,80% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

151 nella Provincia di Reggio Calabria

123 nella Provincia di Cosenza

44 nella Provincia di Catanzaro

30 nella Provincia di Crotone

21 nella Provincia di Vibo Valentia

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 93.591 persone su 1.445.293 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,47%. In Calabria sono stati processati 15,44 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

93.591 casi totali



1.503 morti

87.398 guariti

4.690 attualmente positivi

138 (+9) ricoverati in ospedale ( 2,94% )

( ) 15 (-2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,31% )

( ) 4.537 (+163) in isolamento domiciliare ( 96,73% )

In base a questi dati, la Calabria è sempre più vicina al ritorno in “zona gialla“: il margine è ormai di soltanto 7 ricoveri nei reparti ordinari e 2 in terapia intensiva. Con l’aumento dei contagi legato alla nuova ondata epidemiologica è molto probabile che la Calabria possa passare in zona gialla prima di Natale. In zona gialla torna l’obbligo di mascherina anche all’aperto (per tutti, compresi i vaccinati e i guariti) e arriva la mazzata per il mondo della ristorazione, con l’obbligo di far sedere i clienti per un massimo di 4 a tavolo, nonostante l’introduzione del Super Green Pass che limita l’accesso esclusivamente a vaccinati e guariti. Ma in ogni caso non potranno essere più di 4 a tavolo: una brutta tegola soprattutto in vista delle festività natalizie, caratterizzate tradizionalmente dalle tavolate più numerose.

Gli 93.591 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 33.184 casi : 421 morti , 31.078 guariti , 45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.789 in isolamento domiciliare.

: , , 45 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.789 in isolamento domiciliare. Cosenza 29.669 casi : 679 morti , 27.397 guariti , 63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.665 in isolamento domiciliare.

: , , 63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.665 in isolamento domiciliare. Catanzaro 12.197 casi : 166 morti , 11.680 guariti , 19 in reparto, 7 in terapia intensiva, 369 in isolamento domiciliare.

: , , 19 in reparto, 7 in terapia intensiva, 369 in isolamento domiciliare. Crotone 9.108 casi : 120 morti , 8.808 guariti , 2 in reparto, 208 in isolamento domiciliare.

: , , 2 in reparto, 208 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 7.556 casi : 107 morti , 7.091 guariti , 9 in reparto, 370 in isolamento domiciliare.

: , , 9 in reparto, 370 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.508 casi: 10 morti, 1.362 guariti , 1 in reparto, 136 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: