Covid, oggi in Calabria 6 morti e 573 nuovi casi positivi. Possibile ritorno in zona bianca dal 27 dicembre: il bollettino

17 Dicembre 2021 15:41

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, venerdì 17 dicembre

Oggi in Calabria 6 morti, 214 guariti e 573 nuovi casi di Coronavirus su 8.363 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 6,85% dei tamponi processati. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

281 nella Provincia di Reggio Calabria

138 nella Provincia di Cosenza

49 nella Provincia di Catanzaro

65 nella Provincia di Vibo Valentia

40 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 99.641 persone su 1.536.704 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,48%. In Calabria sono stati processati 15,42 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

99.641 casi totali



1.542 morti

90.187 guariti

7.912 attualmente positivi

208 (+4) ricoverati in ospedale ( 2,62% )

( ) 18 (-2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,22 % )

( ) 7.686 (+351) in isolamento domiciliare ( 97,14% )

Il lieve aumento dei posti letto in reparto non preoccupa rispetto all’andamento dei ricoveri in terapia intensiva, che rimangono molto contenuti. Ad oggi sono occupati 18 posti letto su 180 disponibili, quindi basterebbe che se ne liberasse uno per sancire il ritorno in “zona bianca” a partire da lunedì 27 dicembre. Proprio oggi, però, il governatore Occhiuto ha annunciato l’imminente istituzione di altri 18 posti letto, che porterebbero a 20 la soglia della “zona gialla”. Se l’annuncio si concretizzerà, e nei prossimi giorni non ci sarà un sensibile aumento dei ricoveri in rianimazione, la Calabria può sperare di tornare in zona bianca tra Natale e Capodanno grazie alla stessa strategia utilizzata nei giorni scorsi da Lombardia ed Emilia Romagna che stanno fronteggiando la nuova ondata aumentando, di settimana in settimana, i posti letto disponibili e quindi garantendo la permanenza degli indicatori dei ricoveri sotto la soglia della zona gialla.

Gli 99.641 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 35.847 casi : 433 morti , 32.389 guariti , 71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.947 in isolamento domiciliare.

: , , 71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.947 in isolamento domiciliare. Cosenza 31.543 casi : 694 morti , 27.944 guariti , 92 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.807 in isolamento domiciliare.

: , , 92 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.807 in isolamento domiciliare. Catanzaro 12.983 casi : 172 morti , 12.000 guariti , 28 in reparto, 5 in terapia intensiva, 778 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 5 in terapia intensiva, 778 in isolamento domiciliare. Crotone 9.524 casi : 124 morti , 9.032 guariti , 7 in reparto, 361 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 361 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 8.230 casi : 109 morti , 7.401 guariti , 10 in reparto, 710 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 710 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.514 casi: 10 morti, 1.421 guariti , 1 in reparto, 83 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: