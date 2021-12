Coronavirus, oggi in Calabria 3 morti e boom di contagi: 929 casi positivi in 24 ore, ma sono quasi tutti asintomatici. Il bollettino

16 Dicembre 2021 17:42

Coronavirus: il bollettino ufficiale con tutti i dati della pandemia in Calabria aggiornato ad oggi, giovedì 16 dicembre

Oggi in Calabria 3 morti, 409 guariti e 929 nuovi casi di Coronavirus su 9.400 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 9,88% dei tamponi processati. Il dato dei contagi giornalieri di oggi è uno dei più alti in assoluto dall’inizio della pandemia. Soltanto a fine novembre scorso, 12 mesi e mezzo fa, per un giorno, erano stati rilevati 938 nuovi casi, unico precedente superiore ad oggi in Calabria dall’inizio della pandemia. Ma il dato di oggi è viziato dagli oltre 9.000 tamponi effettuati, record assoluto, che hanno consentito di scoprire centinaia di asintomatici. La situazione negli ospedali, infatti, è stabile. Il bollettino della Regione fornisce la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

265 nella Provincia di Reggio Calabria

447 nella Provincia di Cosenza

99 nella Provincia di Catanzaro

78 nella Provincia di Vibo Valentia

40 nella Provincia di Crotone

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 99.068 persone su 1.528.341 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sui test è del 6,48%. In Calabria sono stati processati 15,42 tamponi per ogni positivo. La Calabria, con questi dati, si conferma la Regione in assoluto meno colpita d’Italia dalla pandemia. Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

99.068 casi totali



1.536 morti

89.973 guariti

7.559 attualmente positivi

204 (+2) ricoverati in ospedale ( 2,69% )

( ) 20 (+2) ricoverati in terapia intensiva ( 0,26 % )

( ) 7.335 (+513) in isolamento domiciliare ( 97,03% )

Gli 99.068 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 35.566 casi : 432 morti , 32.314 guariti , 70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare.

: , , 70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.742 in isolamento domiciliare. Cosenza 31.405 casi : 692 morti , 27.889 guariti , 89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.727 in isolamento domiciliare.

: , , 89 in reparto, 8 in terapia intensiva, 2.727 in isolamento domiciliare. Catanzaro 12.934 casi : 170 morti , 11.973 guariti , 28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare.

: , , 28 in reparto, 4 in terapia intensiva, 759 in isolamento domiciliare. Crotone 9.484 casi : 123 morti , 9.025 guariti , 7 in reparto, 329 in isolamento domiciliare.

: , , 7 in reparto, 329 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 8.165 casi : 109 morti , 7.351 guariti , 10 in reparto, 695 in isolamento domiciliare.

: , , 10 in reparto, 695 in isolamento domiciliare. Provenienti da fuori Regione e dall’Estero 1.514 casi: 10 morti, 1.421 guariti , 1 in reparto, 83 in isolamento domiciliare.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria: