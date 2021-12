Coronavirus, Fedriga: “non serve la proroga della stato d’emergenza, basta decreti su decreti”

12 Dicembre 2021 10:55

Coronavirus, le parole di Massimiliano Fedriga presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni

“Non e’ necessario. Abbiamo la possibilita’ di legiferare anche con decreti d’urgenza su temi specifici e su questo si puo’ lavorare: se servono delle misure ad hoc – personale sanitario aggiuntivo con gli specializzandi o sostegni per le Rsa – possiamo prendere dei provvedimenti mirati svincolati dallo stato di emergenza”. Cosi’, in un’intervista a La Stampa, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando dell’ipotesi di una proroga dello stato di emergenza oltre il 31 dicembre. E alla domanda se serviranno restrizioni ad hoc per Natale risponde: “No, il governo ha appena fatto un decreto e non e’ che possiamo fare decreti su decreti. Penso che il Super Green Pass aiuti moltissimo dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico – sottolinea -. Permette alle realta’ produttive, in particolare al settore del turismo invernale che lo scorso anno e’ stato massacrato, di tenere aperto e di lavorare comunque con vaccinati e guariti”. Fara’ vaccinare i suoi figli? “Si’ certo – dice Fedriga – il grande che ha 7 anni fara’ il vaccino, anche perche’ e’ asmatico. E’ vero che fortunatamente la malattia grave nei bambini e’ molto meno presente rispetto agli adulti, ma purtroppo non e’ assente. Proteggerli e proteggere la comunita’ e’ importante“.