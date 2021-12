Coronavirus, duro scontro Davi-Maglie a Controcorrente sull’obbligo vaccinale: “sei forcaiolo, la tua proposta è oscena, dovevi far parte del pool di Milano con Davigo”

14 Dicembre 2021 13:38

Coronavirus, scontro tra Maria Giovanna Maglie e Klaus Davi durante il programma “Controcorrente”

Nel corso del popolare programma “Controcorrente Prima Serata” condotto su Rete 4 dalla ‘lady di ferro’ della tv, la giovane e brava Veronica Gentili, è andato in onda un duro scontro fra Maria Giovanna Maglie e Klaus Davi (video al link https://www.facebook.com/klausdavi2/videos/461918088628788/). Ragione del contendere l’obbligo vaccinale. Secondo Klaus Davi “l’obbligo vaccinale andrebbe introdotto da subito perché non c’è più tempo, la variante Omicron è molto aggressiva e i morti stanno aumentando. Lo Stato deve diventare coerente assumendosi la responsabilità dell’obbligo, anche con l’aiuto delle forze dell’ordine“. Dura la replica di Maria Giovanna Maglie: “Klaus tu sei forcaiolo, la tua proposta è oscena, risolveresti tutto per carabinieri e magistrati, dovevi far parte del pool di Milano con Davigo“.