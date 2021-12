Cormar Futsal Polistena, altra cessione importante: Gianluca Parisi si trasferisce all’Opificio 4.0 CMB Matera

22 Dicembre 2021 11:28

La Cormar Futsal Polistena annuncia una nuova cessione importante: il portiere Gianluca Parisi si trasferisce all’Opificio 4.0 CMB Matera

Serie A di Futsal in pausa, ma il mercato non si ferma. Continua l’opera di restyling della rosa del Polistena che dovrà ripartire necessariamente con forza e convinzione per raggiungere l’obiettivo salvezza. Dopo le cessioni di Ique, Eric, Juninho e Minnella, la formazione del presidente Coriano annuncia anche l’addio di Gianluca Parisi. Il portiere reggino, autore di ottime prestazioni in stagione, spesso decisivo nelle vittorie e in grado di evitare passivi più pesanti nelle sconfitte, si trasferisce all’Opificio 4.0 CMB Matera.

Il Polistena, attraverso i social, ha augurato il meglio al portiere con un breve comunicato: “la Cormar Futsal Polistena comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Parisi all’Opificio 4.0 CMB Matera. Il club ringrazia Gianluca per le stagioni trascorse insieme e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale“.