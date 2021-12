Cormar Futsal Polistena, nuovo colpo in entrata: Fernando Calderolli è un nuovo giocatore dei reggini

16 Dicembre 2021 17:14

Nuovo colpo di mercato per la Cormar Futsal Polistena: il classe 1991 Fernando Calderolli è un nuovo giocatore dei reggini

La Cormar Futsal Polistena dà il benvenuto a Fernando Calderolli classe 1991, laterale italo-brasiliano. Calderolli da tanti anni in Italia, proviene dallo Sporting Sala Consilina, ed ha giocato in precedenza con Bernalda, Prato C5, Tombesi Ortona, CMB dove ha vinto il campionato di Serie B e nella stagione successiva quello di serie A2.

Felice di indossare la nuova casacca, così si esprime Calderolli: “quando mi hanno chiamato non ho esitato ad accettare, perché è un’ottima opportunità giocare in Serie A. Ho deciso in pochissimo tempo di venire a giocare a Polistena, perché credo che quella della Cormar Futsal Polistena è una società molto seria e ambiziosa. È stato molto facile decidere! Adesso voglio dimostrare che sono preparato e pronto a realizzare insieme grandi risultati. Voglio dimostrare di meritare di indossare questa maglia!”.