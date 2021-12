Cormar Futsal Polistena, anche Angelo Creaco dice addio: ufficiale la cessione al Sandro Abate

30 Dicembre 2021 15:45

Anche Angelo Creaco lascia la Cormar Futsal polistena: ufficiale la sua cessione al Sandro Abate

Dopo la sconfitta subita contro Manfredonia nell’ultimo turno di campionato, nonchè ultimo match dell’anno, per i tifosi della Cormar Futsal Polistena arriva un’altra brutta notizia. Continua a muoversi il mercato in uscita della squadra reggina ed è un altro giocatore importante a lasciare il gruppo. Attraverso un comunicato pubblicato sui social, il Polistena ha ufficializzato l’addio di Angelo Creaco, nuovo giocatore del Sandro Abate: “la Cormar Futsal Polistena comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Angelo Creaco al Sandro Abate. Ringraziamo Angelo per tutti questi anni trascorsi insieme ricchi di tante soddisfazioni, con il coronamento della massima serie del Futsal, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale“.