16 Dicembre 2021 11:06

Coraggio Italia: il presidente Brugnaro a Lamezia incontra amministratori locali ed eletti. D’Ettore: “un ritorno che fa bene alla regione”

Aveva chiuso a Reggio Calabria la campagna elettorale per le regionali del 3 e 4 ottobre scorsi. A poco meno di tre mesi, torna in Calabria il presidente di ‘Coraggio Italia’, Luigi Brugnaro. L’appuntamento è con l’incontro delle ore 15:30 di sabato prossimo, 18 dicembre, al T Hotel di Lamezia Terme, sulla SS 280 dei Due Mari. Al’iniziativa parteciperanno dirigenti, amministratori locali ed eletti di ‘Coraggio Italia’. “Il ritorno del presidente – sottolinea l’onorevole Felice Maurizio D’Ettore, coordinatore regionale per la Calabria di ‘Coraggio Italia’ – testimonia che lo slogan “Se cresce la Calabria, cresce l’Italia”, coniato per la recente tornata amministrativa, non era una formula vuota o una sorta di messaggio mordi e fuggi per accaparrarsi voti, ma la precisa idea che i nostri territori devono e possono rappresentare trampolino di lancio per il cambio di passo del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Un ritorno, insomma, che non può che far bene. ‘Coraggio Italia – conclude D’Ettore – continuerà a far leva sulle soluzioni e sul pragmatismo, continuando a privilegiare l’ascolto della gente e dei luoghi con una particolare attenzione ai giovani che credono nella politica con la “P” maiuscola””.