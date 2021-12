Messina, convenzione tra l’IRCCS Bonino Pulejo e la Fondazione Banca dei Tessuti Treviso Onlus

9 Dicembre 2021 12:04

Convenzione tra l’IRCCS Bonino Pulejo e la Fondazione Banca dei Tessuti Treviso Onlus

È stata stipulata una convenzione, di durata triennale, tra l’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso Onlus (FBTV – www.fbtv-treviso.org) per “la fornitura e il procurement di tessuti omologhi” idonei al trapianto/impianto.

La Fbtv, infatti, si dedica alla raccolta, processazione, conservazione e distribuzione dei tessuti omologhi (homograft cardiaci, segmenti vascolari, membrana amniotica e tessuti osteo-tendinei), in conformità con la vigente normativa in materia. La suddetta convenzione prevede che la Fbtv si impegni a fornire all’Istituto convenzionato, su richiesta dello stesso, attraverso le proprie Unità Operative autorizzate, tessuti omologhi idonei al trapianto/impianto, nei limiti della disponibilità e come da tariffario vigente al momento della richiesta. Grazie a questa convenzione sarà possibile donare tutti i tessuti ossei da vivente (in occasione di interventi di artroprotesi) e da cadavere.

Coordinatore procurement è il responsabile dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dott. Salvatore Leonardi; referente locale per il procurement degli organi e tessuto il dirigente medico anestesista dott.ssa Lorenza Mazzeo.

“Il nostro Istituto – sottolinea il Direttore Generale dell’IRCCS Dott. Vincenzo Barone – è in prima linea per quanto riguarda la donazione degli organi. Negli ultimi mesi in particolare, presso il P.O. Piemonte, sono stati eseguiti diversi interventi di prelievo cornee a scopo di donazione anche post mortem. La convenzione appena stipulata ci permetterà di avviare un percorso virtuoso finalizzato a migliorare ulteriormente le relative attività“.

“Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso – afferma il presidente Fbtv Giuseppe Di Falco – è fortemente impegnata nella promozione della cultura della donazione, nella raccolta, lavorazione e distribuzione di tessuti umani per trapianto. Avviare questa collaborazione rappresenta un’opportunità che rafforza ancora di più tali valori. Non posso che esprimere il mio più sincero ringraziamento all’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina per l’impegno che consentirà di valorizzare la donazione dei tessuti e permetterà il raggiungimento di significativi risultati clinici, sia per i chirurghi che per i pazienti“. Giorno 7 dicembre è stato organizzato il primo webinar tra i professionisti dei due Istituti convenzionati.