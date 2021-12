7 Dicembre 2021 10:18

Congresso provinciale della Fnp Cisl Messina, è Giovanni Ammendolia il nuovo segretario generale: “lavoreremo nel solco del percorso tracciato. Popolazione anziana è una risorsa per il territorio”

Tocca a Giovanni Ammendolia raccogliere il testimone da Bruno Zecchetto come nuovo Segretario Generale della Fnp Cisl di Messina. Il nuovo segretario, militante Cisl da sempre e presidente dell’Anteas Cisl, è stato eletto dall’XI Congresso provinciale della Federazione dei Pensionati alla presentazione del Segretario Generale nazionale della Fnp Cisl, Piero Ragazzini, del segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, del segretario generale della Fnp Cisl Sicilia, Alfio Giulio e del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi. Ad affiancarlo in segreteria provinciale ci sarà il segretario aggiunto Natale Princiotta e Maria De Pasquale.

“Lavoreremo nel solco della continuità e dell’impegno per i pensionati e le pensionate della nostra provincia – ha detto Ammendolia – vogliamo far conoscere quali sono i bisogni della gente in questo periodo. La popolazione anziana si può dividere in due gruppi, c’è una parte fortemente ancora attiva che può dare molto alla società e c’è una parte che, invece, ha bisogno un po’ più di assistenza e di cure. Su questo dovremmo mettere molta attenzione ma ci rivolgeremo soprattutto a quella parte anche ancora può dare molto. Messina è una provincia che nei prossimi anni tenderà ad invecchiare e quindi cercheremo far emergere la necessità di quei servizi di assistenza che servono. Ma noi confidiamo anche di operare per creare le condizioni affinché sul nostro territorio possano rientrare i giovani che sono andati via”.

“Siamo convinti – ha sottolineato il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi – che si potrà partire dalle basi che sono state tracciate da chi ha lasciato. A Bruno Zecchetto che ha raggiunto il limite di mandati, va, ovviamente, il nostro ringraziamento per quanto ha fatto, rendendo la Federazione dei Pensionati un punto di riferimento importante a Messina. I pensionati hanno dimostrato di essere un punto fermo della nostra società, hanno fatto tanto nel periodo emergenziale e rappresentano un baluardo per il supporto e il sostegno alle famiglie. Lavoreremo anche noi, insieme alla Fnp, per dare maggiori garanzie maggiori e d assistenza aprendo un dibattito sulla necessità di cure specializzate che nel nostro territorio sono carenti. Vanno recuperati anche gli spazi per consentire agli anziani di vivere una città che oggi basa la sua economia sulle pensioni e la pubblica amministrazione. Dobbiamo riequilibrare anche questo, cercando di creare opportunità per i giovani e dare un futuro a questa città”.