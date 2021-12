Congresso Nazionale Società Italiana Endoscopia Digestiva, il presidente del Consiglio regionale Mancuso: “potenziare la prevenzione in Calabria”

3 Dicembre 2021 15:12

Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, è intervenuto al Congresso Nazionale della Società Italiana Endoscopia Digestiva

“In Calabria è la sanità la madre di tutte le battaglie che la Giunta e il Consiglio della nuova Legislatura intendono affrontare col massimo impegno. Alcuni passi avanti sono stati fatti. Al suo vertice abbiamo finalmente il Presidente della Regione e a dirigere il Dipartimento Salute, per renderlo efficiente, è stata chiamata la dottoressa Fantozzi che ha competenze sperimentate. La sfida è il rientro dal debito – ha detto il Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, intervenendo ai lavori del congresso nazionale (“Cancro colo-rettale, screening e colonscopia di qualità: criticità nel Sud Italia”) organizzato dalla ‘Società Italiana Endoscopia digestiva’ nella Cittadella regionale – ma soprattutto la razionalizzazione dei servizi e il potenziamento della prevenzione delle malattie che, al momento, lascia molto a desiderare. In tal senso – ha aggiunto Mancuso – è allarmante apprendere che la Calabria è la penultima regione per copertura territoriale nelle campagne di screening per prevenire il cancro colon-rettale che in Italia è la seconda causa di morte per tumori e registra all’anno l’impressionante cifra di 18.000 pazienti deceduti, quando la malattia è potenzialmente curabile se diagnosticata in una fase precoce”.

Ha concluso il presidente Mancuso: “su questi aspetti che denunciano la gravità dell’inadeguatezza del Sistema sanitario regionale, non si può transigere né restare indifferenti. Tagliare risorse alla sanità calabrese e lasciare allo sbando reparti e ospedali, penalizzando merito e competenze, non è più tollerabile. Al contrario, per colmare il gap – a partire dalle problematiche sollevate dalla ‘Società Italiana Endoscopia digestiva’ – tra le varie realtà italiane, è necessario ripensare i percorsi di screening, impiegare maggiori risorse in tecnologia e programmare una più intensa comunicazione verso i cittadini”.