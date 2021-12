Abuso d’ufficio e rifiuto d’atti d’ufficio: confermata l’archiviazione per la Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Caloveto

10 Dicembre 2021 10:49

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, investito della questione a seguito di opposizione della persona offesa, ha disposto l’archiviazione nei confronti della Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Caloveto difesa dall’Avv. Gianluigi Zicarelli e dall’Avv. Alfredo Zicarelli. Il processo aveva origine dalla denuncia di una cittadina del Comune di Caloveto la quale aveva contestato all’indagata, nella qualità Responsabile dell’Area Tecnica, l’omessa esecuzione di un’ordinanza di demolizione di una canna fumaria costruita da altro cittadino. Veniva, pertanto, aperto il procedimento a carico della Dirigente per i reati di abuso d’ufficio e rifiuto atti d’ufficio e l’indagata ed il difensore, già in sede di interrogatorio, contestavano ogni addebito producendo corposa documentazione attestante la correttezza dell’operato; esaminati gli atti, nonostante l’opposizione della denunciante, il G.I.P. archiviava il procedimento ritenendo l’operato della Dirigente esente da reati.