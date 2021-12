Reggina, Toscano: “segnali positivi, ma ancora non abbiamo fatto nulla”

18 Dicembre 2021 16:27

La conferenza del tecnico Mimmo Toscano al termine di Como-Reggina, sfida terminata 1-1

La Reggina torna a fare punti, in casa del Como è terminata 1-1. La squadra è riuscita a dare le risposte che servivano, ha disputato una buona gara soprattutto nel primo tempo. Al termine della sfida il tecnico Mimmo Toscano ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, si è detto soddisfatto: “l’unico rammarico è che nel secondo tempo siamo stati frenetici, dando qualche sicurezza al Como. Abbiamo però giocato dopo il rigore, è lo spirito che volevo vedere. C’è da lavorare tanto, la squadra si deve ritrovare. Il Como ha sempre fatto secondi tempo di livello, ma noi abbiamo fatto il nostro. Nel primo tempo abbiamo agito sicurezza e personalità. Dovevamo far correre di più gli avversari, ma ripeto, abbiamo fatto bene”.

Nonostante il pareggio e l’ottima prestazione, il tecnico calabrese ritiene ci sia ancora molto da fare prima di rivedere la Reggina di inizio stagione. “C’è ancora tanto da lavorare, non dobbiamo correre il rischio di perdere le distanze. Oggi è un punto di partenza, non abbiamo fatto ancora niente. Gli allenatori non hanno la bacchetta magica”, conclude Toscano.