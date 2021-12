Condofuri: all’Auditorium Angelina Romano l’iniziativa culturale “La Candela della Libertà”

1 Dicembre 2021 15:34

Si è svolta domenica 28 novembre, presso l’Auditorium Angelina Romano a Condofuri, l’iniziativa culturale “La Candela della Libertà”, promossa dall’Accademia per lo sviluppo della voce, Ebraismo e Kabalah, nella sua Presidente e Ambasciatore di Pace per la Universal Peace Federation Italia, Prof.ssa Miriam Jaskierowicz Arman. Accolto con particolare sensibilità dall’amministrazione comunale, l’evento si è rivelato occasione di incontro, confronto e riflessione condivisa in occasione della Channukka, la festività ebraica conosciuta come “la festa della luce” e nel quale ci si è soffermati a discorrere sulla tematica delicata e sempre attuale della liberta’. A fare gli onori di casa, il primo cittadino dott.Tommaso Iaria,che ha espresso- “stima e riconoscenza alla prof.ssa Miriam Jaskierowicz Arman per l’attenzione riservata al territorio condofurese ed esteso un sentito e caloroso ringraziamento agli ospiti del tavolo della presidenza”. A moderare l’incontro l’Assessore Carolina V. Nucera, che condivide -“la grande emozione e l’ immenso privilegio ad ospitare l’iniziativa e collaborare con la prof. ssa Miriam Jaskierowicz Arman, donna di straordinaria empatia, energia e profonda sensibilità culturale, alla quale è profondamente riconoscente per la disponibilita’ a condividere con la comunità di Condofuri, il suo sentito culturale e sentimentale.

La prof. ssa Miriam Jaskierowicz Arman ha impreziosito la serata con il racconto del significato profondo che Channukka assume per lei e con i numerosi messaggi di fratellanza, comprensione, pace e amore fra i popoli trasmessi. La sua cultura, la generosità e il profondo amore per le persone che la caratterizzano, hanno segnato una serata già densa di momenti significativi. La ringrazio di cuore, per averci regalato un’esperienza indimenticabile-continua l’assessore Nucera. L’incontro è stato arricchito dal contributo degli ospiti presenti, che hanno portato la propria esperienza orientata alla promozione della Libertà e da tutti i partecipanti all’evento, ai quali, esprimo un sentito e caloroso ringraziamento. In particolare, alla Consigliere comunale e Presidente della commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali e immigrazione Comune di Reggio Calabria, Prof.ssa Nucera Lucia Anita, per l’impegno profuso a promuovere la tutela dei diritti nei nostri territori e della nostra identità greco-calabra, alla scrittrice dott.ssa Daniela Scuncia, fortemente occupata a promuovere cultura e formazione e al legale rappresentante cooperativa Work dott. Mario La Russa, impegnato a garantire accoglienza e riconoscimento dei diritti dell’Altro nei nostri territori, con il progetto SAI. Grazie per ciò che fate, siete esempio per tutti noi- conclude l’assessore Nucera. L’evento ha ottenuto il tributo della comunità, per il profondo significato simbolico suscitato.