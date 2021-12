Reggina, un punto difeso coi denti: Toscano riparte da Como con un pareggio

18 Dicembre 2021 15:56

Grande attesa per Como-Reggina, sfida valida per la 18ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, sintesi e ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Sinigaglia

Una sfida molto attesa, una partita che deve dare risposte. Como-Reggina è anche il ritorno del tecnico Mimmo Toscano sulla panchina amaranto, è la mossa provata dalla società del presidente Gallo per rimettere in piedi i buoni propositi di inizio stagione. L’allenatore ha il compito di aiutare la squadra a ritrovare certezze, equilibrio, compattezza, ha fatto capire di voler lavorare sulla testa e sui concetti. Insomma, tutto ciò che si era visto fino al primo tempo giocato contro la Cremonese. Di fronte ci sarà comunque la formazione di Gattuso, che vorrà alimentare le speranze di una posizione playoff.

Se la società e i tifosi aspettavano risposte, il primo tempo è stato in grado di darle. La Reggina è partita subito forte, riuscendo ad imporre agli avversari il proprio ritmo. Cionek fa il primo squillo, ma al 16′ è Rivas a trafiggere la porta di Facchin. L’honduregno sfrutta la ribattuta su tiro di Bellomo e torna ad esultare dopo oltre 4 mesi (ultimo gol con la Ternana a fine agosto). Sporadicamente ci prova anche il Como, è Cerri ad andare vicino al pareggio. Ma il pallino del gioco riescono a tenerlo sempre gli ospiti, che con Cortinovis in ben due occasioni sfiorano il raddoppio.

Nel secondo tempo la Reggina prova a dare continuità, ma il Como è vivo. Bellemo assapora il pareggio, che si concretizza al 55′: Cerri fa 1-1 su calcio di rigore. La sfida si complica a questo punto, perché i padroni di casa guadagnano coraggio e nonostante Cortinovis sfiori il nuovo vantaggio, sono i lombardi ad essere più lucidi. Gliotti prova in tutti i modi a segnare, solo il palo e Turati evitano il peggio per la banda di Toscano. Nel finale, a complicare le cose, ci pensa Cionek, espulso per doppia ammonizione. Il Como prova l’assedio, la Reggina comunque soffre ma non più di tanto. Termina così 1-1, pareggio conquistato con le unghie e con i denti. La prima di Toscano serve a riportare punti a casa, ed anche un minimo di tranquillità ad un’ottima Reggina che ha lottato però non ha avuto la cattiveria giusta per chiudere la partita quando poteva.

Como-Reggina: il tabellino finale

Si conclude 1-1 la gara tra Como e Reggina allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Di seguito il tabellino della gara:

SERIE BKT, 18ª GIORNATA

COMO-REGGINA 1-1

Marcatori: 16′ Rivas (R), 55′ rig. Cerri (C).

Como (4-4-2): Facchin; Vignato, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine (68′ Kabashi), Arrigoni, Bellemo, Parigini (89′ Gabrielloni); La Gumina (68′ Gliozz), Cerri. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Toninelli, Bertoncini, Gatto, Peli, Bovolon, Luvumbo. Allenatore: Gattuso.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong (60′ Lakicevic), Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi (60′ Hetemaj), Crisetig; Bellomo (73′ Laribi), Cortinovis (79′ Liotti), Rivas; Galabinov (73′ Montalto). A disposizione: Micai, Amione, Loiacono, Regini, Ejjaki, Gavioli, Denis. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola. Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Niccolò Turrini di Firennze. VAR: Piero Giacomelli di Trieste. A-VAR: Salvatore Affatato di VCO.

Note – Spettatori 3 098, di cui 375 ospiti. Ammoniti: Adjapong (R), Bellemo (C), Cionek (R). Espulso: all’85’ Cionek (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 12-9. Recupero: 4’st.

Como-Reggina: la cronaca in diretta

90′ + 5′ Finisce qui. Como e Reggina fanno 1-1. La squadra di Toscano conquista un pareggio dopo cinque sconfitte consecutive.

90′ + 4′ Murato Gabrielloni, Di Chiara salva il pareggio!

85′ Doppio giallo e rosso per Cionek. Reggina in 10 per gli ultimi minuti di gioco.

83′ Ormai è una sfida personale tra Gliozzi e Turati, stavolta la vince il portiere deviando il colpo di testa in angolo.

79′ Entra Liotti, fuori Cortinovis. Toscano si è giocato tutte le carte.

77′ Palo di Gliozzi, splendida la girata. Como ad un passo dal sorpasso. C’è da soffrire per la Reggina.

73′ Ancora sostituzioni: Montalto e Laribi prendono il posto di Galabinov e Bellomo.

72′ Che occasione per Gliozzi, tiro ampiamente largo a porta sguarnita. Turati aveva fatto un ottimo intervento in anticipo, ma era rimasto fuori dai pali.

66′ Cortinovis va vicinissimo al primo gol in Serie B, Facchin compie un grandissimo intervento su tiro a giro del calciatore dell’Atalanta.

65′ Hetemaj si immola verso la porta, Bellemo fa fallo e si becca l’ammonizione.

59′ Primi cambi per Toscano: Bianchi e Adjapong lasciano il posto a Lakicevic ed Hetemaj.

55′ Pareggio del Como, 1-1! Cerri è freddo dal dischetto, stregato Turati. Tutto da rifare adesso per la Reggina, che fin qui non aveva demeritato.

53′ Calcio di rigore per il Como! Dopo aver rivisto l’azione al Var, l’arbitro assegna il tiro dal dischetto per fallo di mano di Stavropoulos.

50′ Bellemo sbaglia incredibilmente a pochi passi dalla porta. Occasione per il pareggio del Como non sfruttata, il giocatore si fa trovare al posto giusto ma la mira è completamente sbagliata.

48′ Serpentina in area di Rivas, ma il suo sinistro è debole.

46′ Via, si riparte. Le squadre ripartono con gli stessi undici.

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo. Le squadre vanno al riposo sullo 0-1. Buona Reggina vista fin qui.

43′ Ancora Cortinovis, quante occasioni per gli ospiti. Il tiro questa volta è diretto in porta, ma la traiettoria è deviata in angolo da un tocco del difensore.

40′ Che occasione per Cortinovis, il centrocampista frenato dalla difesa, si era incuneato bene in area.

39′ Cerri prova a trovare l’angolino di testa, fuori di poco.

34′ Ancora amaranto vicini al gol! Cortinovis conduce bene il contropiede, Bianchi fa il velo, ma la botta di Bellomo trova la risposta di un difensore.

32′ Frustata di Bianchi, bello il cross di Di Chiara, alto oltre la traversa. Ma ancora buona trama della Reggina.

23′ Risponde il Como con La Gumina, colpo di testa a lato sotto lo sguardo attento di Turati.

16′ GOOOOL!!! REGGINA IN VANTAGGIO CON RIVAS! E’ 0-1, bravo l’attaccante a mettere in rete dopo la parata del portiere su tiro di Bellomo. L’honduregno non segnava da fine agosto.

12′ Colpo di testa di Cionek, para il portiere.

11′ Flipper nell’area del Como, la palla stava per finire in rete. Sarà calcio d’angolo.

1′ E’ iniziata la sfida del Giuseppe Sinigaglia. L’arbitro Miele dà il fischio d’inizio di Como-Reggina. Battono i padroni di casa.

La partita è iniziata con circa quattro minuti di ritardo a causa di un problema tecnico con il microfono dell’assistente dell’arbitro. In tribuna presente il presidente Gallo.

PRIMO TEMPO

Como-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Como-Reggina, gara valida per il diciottesimo turno del campionato Serie BKT. Il tecnico Toscano conferma della difesa a 4 e la scelta di un modulo che veniva utilizzato nelle prime partite, come confermato nella conferenza stampa di vigilia. Sulla fascia torna Adjapong, Rivas e Cortinovis titolari dal 1′. In attacco la punta di peso è Galabinov. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Como (4-4-2): Facchin; Vignato, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini; La Gumina, Cerri. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, Gabrielino, Gatto, Peli, Gliozzi, Bovolon, Luvumbo. Allenatore: Gattuso.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Cortinovis, Rivas; Galabinov. A disposizione: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Denis, Montalto. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola. Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Niccolò Turrini di Firennze. VAR: Piero Giacomelli di Trieste. A-VAR: Salvatore Affatato di VCO.