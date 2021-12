Como-Reggina, la probabile formazione amaranto: tanti i dubbi di Toscano, ma potrebbe non stravolgere [GRAFICO]

17 Dicembre 2021 18:27

Como-Reggina, la “nuova” prima di mister Toscano: la probabile formazione amaranto in vista del match in terra lombarda

Primo obiettivo: ritrovare certezze, equilibrio, compattezza, lavorare sulla testa e sui concetti. Lo ha detto oggi, durante la conferenza della vigilia di Como-Reggina (fischio d’inizio ore 14), il tecnico amaranto Mimmo Toscano, ribadendo quanto già affermato durante la presentazione. Non gli importa parlare dei singoli, ma solo del gruppo (giusto così), e non vuole dare indizi su sistemi di gioco e possibili variazioni. Insomma, il solito mister Toscano, super abbottonato e protetto. Ma, anche considerando le porte chiuse, nessun elemento (neanche uno) è emerso in merito alla probabile formazione. Proviamo a capirci qualcosa nel dettaglio reparto per reparto.

DIFESA – Il primo dubbio è in porta: Micai o Turati? Aglietti aveva dato fiducia al secondo dopo l’espulsione del primo a Pisa, ma in conferenza Toscano non ha lasciato indizi: “entrambi bravi, deciderò”. E’ avanti Turati, possibile conferma. L’altro dubbio è sulla linea difensiva: ancora a a 4 o ritorno a 3, marchio di fabbrica del mister nell’esperienza precedente in riva allo Stretto? Dopo un anno a 4, probabile che non si stravolga tutto e subito, anche se Baroni un anno fa fece l’esatto opposto in pochi giorni. Mister Toscano potrebbe invece optare per una sorta di via di mezzo, con la difesa a 4 e con Loiacono terzino destro, andando a formare una retroguardia a 3 in fase di possesso, un po’ come accadeva con Aglietti quando è stato utilizzato il capitano largo. Cionek, Stavropoulos e Di Chiara a comporre poi il resto della linea.

CENTROCAMPO – Anche qui, possibile via di mezzo, andando ad “incrociare” un sistema di gioco che Toscano ha utilizzato in un passato non troppo remoto. Tre mezzali di corsa e fisico e un centrocampo a 4 in fase di possesso con Bianchi “mezz’ala ventaglio”, a svariare tra gli inserimenti centrali e l’allargamento esterno, per lo spazio lasciato da Loiacono, più accorto. Bianchi, la “mezz’ala” alla Toscano, ha sempre svolto questo compito nell’anno e mezzo col mister reggino, anche se il sistema di gioco era un po’ diverso. Hetemaj, invece, un po’ più stretto per lasciare libera la corsia a Di Chiara. A guidare c’è sempre Crisetig.

ATTACCO – A fare da collante dovrebbe esserci Bellomo, che Toscano ha quasi sempre utilizzato in questa posizione atipica tra la mezz’ala e la trequarti. Rivas, che il mister conosce bene, potrebbe tornare invece davanti, più stretto, con uno tra Montalto e Galabinov (favorito il primo).