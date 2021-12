Como-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: Toscano non stravolge l’undici iniziale

18 Dicembre 2021 12:51

Grande attesa per Como-Reggina, sfida valida per la 18ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: la diretta su StrettoWeb con le formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine match, sintesi e ricco post partita. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Sinigaglia

Una sfida molto attesa, una partita che deve dare risposte. Como-Reggina è anche il ritorno del tecnico Mimmo Toscano sulla panchina amaranto, è la mossa provata dalla società del presidente Gallo per rimettere in piedi i buoni propositi di inizio stagione. L’allenatore ha il compito di aiutare la squadra a ritrovare certezze, equilibrio, compattezza, ha fatto capire di voler lavorare sulla testa e sui concetti. Insomma, tutto ciò che si era visto fino al primo tempo giocato contro la Cremonese. Di fronte ci sarà comunque la formazione di Gattuso, che vorrà alimentare le speranze di una posizione playoff. Non resta che seguire in diretta la sfida su StrettoWeb con gli aggiornamenti live e tutte le notizie in tempo reale.

Como-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Como-Reggina, gara valida per il diciottesimo turno del campionato Serie BKT. Il tecnico Toscano conferma della difesa a 4 e la scelta di un modulo che veniva utilizzato nelle prime partite, come confermato nella conferenza stampa di vigilia. Sulla fascia torna Adjapong, Rivas e Cortinovis titolari dal 1′. In attacco la punta di peso è Galabinov. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Como (4-4-2): Facchin; Vignato, Scaglia, Solini, Cagnano; Iovine, Bellemo, Arrigoni, Parigini; La Gumina, Cerri. A disposizione: Bolchini, Zanotti, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, Gabrielino, Gatto, Peli, Gliozzi, Bovolon, Luvumbo. Allenatore: Gattuso.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Cortinovis, Rivas; Galabinov. A disposizione: Micai, Amione, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Regini, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Denis, Montalto. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpiero Miele di Nola. Assistenti: Claudio Gualtieri di Asti e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Niccolò Turrini di Firennze. VAR: Piero Giacomelli di Trieste. A-VAR: Salvatore Affatato di VCO.