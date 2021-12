Reggina, Bellomo: “le colpe non erano solo dell’allenatore”. Iiriti esalta i tifosi: “sembrava di essere a Reggio”

18 Dicembre 2021 16:39

Le parole, nel post Como-Reggina, del Dg amaranto Vincenzo Iiriti e del centrocampista Nicola Bellomo

Nel post Como-Reggina sono intervenuti altri protagonisti oltre a mister Toscano, che in conferenza stampa ha commentato la partita e ha anche spiegato l’esclusione di Jeremy Menez. Ai microfoni della web tv ufficiale ha parlato per primo il Dg Vincenzo Iiriti: “se andiamo a guardare l’intera partita il risultato è giusto, ovviamente c’è il rammarico per il gol di vantaggio. L’importante era comunque fare un’ottima prestazione e ai ragazzi non si può rimproverare nulla. I tifosi? E’ stato meraviglioso, pensavo di essere a Reggio Calabria. Spero per domenica che si riempia il Granillo per tornare a fare punti in casa. Oggi tutta la dirigenza allo stadio? Continuiamo a stare vicini alla squadra, a dimostrazione che la società vuole continuare ad essere presente e ambiziosa”.

Poi ha preso la parola Bellomo, autore del tiro che ha propiziato lo 0-1: “oggi abbiamo dato una risposta a tutti, dovevamo capire il momento e la situazione perché non è bello perdere 5 partite di fila. Peccato non aver vinto, però il punto fa la differenza. Cosa è cambiato nella ripresa? Dopo il pari, a causa delle 5 sconfitte di fila, è normale che subentri un po’ di paura. Se ci siamo ripresi? Prima o poi deve accadere, noi abbiamo capito il momento, prima eravamo andati un po’ in bambola, dispiace per il cambio tecnico perché tutte le colpe non sono dell’allenatore. Il Brescia? E’ una delle squadre che punta a vincere, ma dopo questo punto noi vogliamo tornare a far bene”.